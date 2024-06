Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno svelato nuovi personaggi che faranno parte del vasto roster di Dragon Ball: Sparking! Zero, in un altro trailer rilasciato questa settimana. I creatori di Dragon Ball: Sparking! Zero hanno confermato che il gioco includerà Super Vegito, Jiren, Trunks del Futuro, Roasie, Ribrianne, Yajirobe, Spopovich, Dabura, Mr. Satan, Anilaza, Goku (Super) Ultra Instinct -Sign- e Goku Black Super Saiyan Rosé. Questa rivelazione segue numerosi altri annunci di personaggi, spesso svelati attraverso presentazioni a tema, con molti altri ancora da annunciare prima dell’uscita del gioco prevista per ottobre.

Alcuni dei personaggi mostrati nel trailer erano già stati confermati in modo meno spettacolare. Un esempio è Mr. Satan, noto anche come Hercule, che era stato mostrato in precedenti dimostrazioni di gameplay.

Prima di questo nuovo trailer, alcune delle rivelazioni più recenti per Dragon Ball: Sparking! Zero includevano personaggi come Gotenks, Kefla, Vegito e altri, insieme ai diversi personaggi che compongono questi combattenti fusi. Questi annunci hanno notevolmente aumentato il numero di combattenti confermati rispetto alle prime varianti di Goku e Vegeta, ma ci sono ancora molti altri personaggi da annunciare per raggiungere il totale di 164 personaggi che il gioco dovrebbe includere al momento del lancio.

Oltre a questi personaggi, sappiamo già che Bandai Namco e Spike Chunsoft stanno pianificando di aggiungere combattenti tramite DLC, come è avvenuto con quasi tutti i giochi di Dragon Ball. Uno di questi pacchetti DLC sarà incentrato su Dragon Ball Daima, mentre un altro si concentrerà sui personaggi di Dragon Ball Super: Super Hero, anche se il tema del terzo pacchetto rimane sconosciuto. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe riguardare Dragon Ball GT, anche se non siamo ancora sicuri se i personaggi di quella serie saranno presenti nel gioco, nonostante alcune discussioni recenti suggeriscano che potrebbero essere inclusi in qualche modo.

Funzionalità aggiuntive

Oltre ai nuovi personaggi, i creatori di Dragon Ball: Sparking! Zero hanno confermato anche nuove funzionalità che saranno presenti nel gioco. Tra queste, spicca l’aggiunta dello schermo diviso locale per i giocatori che vogliono combattere l’uno contro l’altro, anche se questa funzione comporta una leggera limitazione per renderla possibile. Il gioco includerà anche scene cinematografiche in prima persona e storie alternative.

Dragon Ball: Sparking! Zero è previsto per l’uscita l’11 ottobre.

Fonte Comic Book