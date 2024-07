Tra le uscite Planet Manga del 11 luglio 2024 troviamo l’edizione regular del primo numero di Thunder3, nonché l’esordio della nuova serie Honeko Akabane’s Boyguards.

Inoltre la conclusione di Noragami, e i nuovi numeri di tanti successi come Sakamoto Days e Shangri-La Frontier (anche in edizione Expansion Pass).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 11 luglio 2024.

Le uscite Planet Manga del 11 luglio 2024

Thunder3 1

7,00 €

IL MULTIVERSO ENTRA NEL MONDO DEI MANGA E IL RISULTATO È UN INCREDIBILE FUMETTO D’AZIONE

Tre studenti delle scuole medie inseriscono in un lettore un dischetto ricevuto da un professore… e finiscono in un mondo del tutto differente dal loro! È l’inizio di un viaggio unico e affascinante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Noragami 27

Manga Choice 27

5,50 €

“PRONUNCIANDO IL TUO NOME… IO QUI TI VINCOLO…”

Yato e l’Artefice stanno lottando, mentre il mondo intorno a loro sembra sul punto di collassare. Salvezza o dannazione? Rovina o speranza? Quale sarà il destino che attende il Giappone? Arriva finalmente in Italia la conclusione del “divino” manga di Adachitoka!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Demon Slave 15

5,20 €

Per contrastare le Otto Divinità alcune Mabotai si stanno duramente allenando nel Togenkyo. Nonostante la fatica, Yuki si accorge che Fukuma, decisa a eliminare furtivamente le ragazze più pericolose, ha assunto i panni di Bell. Una nuova battaglia sta per cominciare!

Shy 17

5,20 €

Il mondo intero sta venendo sedotto dal folle piano degli Amararilk. Stigma e i suoi seguaci hanno creato Never Land, l’isola in cui chiunque può tornare bambino e vivere felice per sempre. Se gli eroi vogliono contrastarli, devono muoversi in fretta. Ma che senso ha radunare gente in massa per… il concerto live di Stardust?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Togen Anki: Sangue Maledetto 12

Manga Best 36

5,50 €

In un laboratorio segreto, i Momotaro effettuano degli spietati esperimenti sugli Oni prigionieri. I membri della Kikoku-tai, la brigata di guerrieri ribelli a cui si è unito Yaoroshi, decidono d’intervenire. Ma anche Shiki e gli altri raggiungono il complesso segreto, determinati a recuperare il loro ex compagno

Undead Unluck 16

5,20 €

Il nuovo loop è iniziato e Fuko si è messa subito al lavoro per impedire che le tragedie che hanno segnato la vita dei Negator si verifichino. Ora è tempo di incontrare una vecchia conoscenza e rintracciare tutti coloro che potranno dare vita alla Union più forte di sempre!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Sakamoto Days 14

5,20 €

Quando sei uno studente problematico della JCC, la scuola per sicari, non ricevi delle innocue note sul registro. Quello che ti tocca, come nel caso di Sakamoto, Nagumo e Akao, è venire coinvolto in una missione ad altissimo tasso di mortalità. Senza contare che Uzuki ha un ordine segreto da portare a termine…

Shangri-La Frontier 15

5,20 €

Il match tra gli statunitensi Star Rain e i cinque gamer giapponesi riuniti da Kei Uomi è entrato nel vivo. No Name ha sconvolto avversari e pubblico con la sua cattiveria… Ora, però, è il turno di Sylvia Goldberg. La villain più crudele del mondo videoludico riuscirà a impensierire la regina dei picchiaduro?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier Expansion Pass 15

8,20 €

Ormai lo sapete benissimo: quando sugli scaffali arriva un nuovo, avvincente numero di Shangri-La Frontier, per i fan completisti esce anche un’edizione speciale, corredata da un imperdibile booklet! La prossima sfida che attende Sunraku sarà un Kusoge o un gioco divino?! Scopritelo immergendovi nella lettura!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 16

Il Mito di Hades

5,20 €

TENMA VS HADES!

La durissima battaglia tra Aiacos e Sisyphos si è appena conclusa, quando ecco arrivare Hades in persona. Un’occasione perfetta per regolare i conti e porre fine alla Guerra Sacra, e Tenma si prepara dunque a scagliare il suo pugno contro il re degli inferi e a recidere una volta per tutte il legame che lo unisce al dio.

Sakura, Saku 9

5,20 €

GRAN FINALE!

Saku ha respinto Haruki, il ragazzo di cui è profondamente innamorata, perché pensa che tra loro non possa funzionare. Un finale che ci parla di scelte difficili e di quanto coraggio ci voglia per farsi guidare dal proprio cuore. Dedicato a chiunque creda nell’importanza di inseguire i propri desideri!

Honeko Akabane’s Boyguards 1

Manga Sun 146

5,20 €

UNA GUARDIA DEL CORPO SPECIALE

Honeko Akabane sa che da grande vuole diventare un avvocato. Quello che non sa, invece, è che è la figlia segreta di un boss mafioso e che tutti la vogliono morta in quanto possibile erede dell’organizzazione. Come fare per proteggerla? Be’, assoldando delle guardie del corpo davvero speciali che possano starle vicino senza che lei si accorga di nulla… Consigliato a chi ha amato le atmosfere di Full Metal Panic e Sakamoto Days!