Sakamoto Days: svelata la cover ufficiale del volume 17

Sakamoto Days potrebbe prendere il sopravvento molto presto e diventare uno degli argomenti di punta tra gli appassionati lettori di manga. Il motivo principale è l’adattamento anime che ha recentemente rivelato la finestra di uscita. Dunque sull’onda dell’entusiasmo mostrato fai fan in tutto il mondo, il manga ne approfitta e rivela la cover ufficiale del volume 17.

Il manga di Sakamoto Days è uno dei più grandi successi attualmente pubblicati sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e la serie sembra diventare sempre più importante con ogni nuovo capitolo che esce. Mentre si sviluppa attraverso uno degli archi narrativi più intensi fino ad oggi, ogni nuovo volume del manga in arrivo in Giappone è atteso con impazienza e va subito a ruba una volta pubblicato in tutte le fumetterie.

Con Sakamoto Days, che ha recentemente annunciato il primo adattamento anime in lavorazione, il manga ha anche fatto un importante passo avanti rivelando la copertina per il volume 17 del manga. Questo sarà rilasciato in Giappone a partire dal 4 giugno, e raccoglie i capitoli che vanno dal 143 al 151 della serie manga di Yuto Suzuki.

La copertina presenta Mafuyu Seba al centro dell’azione e si tratta di un personaggio che gioca un ruolo importante in questa fase del manga.

Per poter leggere i capitoli di Sakamoto Days, è possibile farlo gratuitamente accedendo gratuitamente nel servizio MangaPlus di Shueisha.

Gli eventi di questo manga rivoluzionario ruotano attorno al protagonista Taro Sakamoto, che era l’assassino supremo, temuto dai cattivi e ammirato dai sicari. Ma un giorno la sua vita cambia completamente perché si innamora. E dopo essersi sposato con la sua amata si dedica a uno stile di vita completamente diverso e opposto a quello di strozzino. Sakamoto aumenta persino di peso. Ma ol paffuto uomo che gestisce il negozio di quartiere è in realtà un ex leggendario sicario. Dovrà fare di tutto per riuscire a proteggere la sua famiglia dal pericolo che emerge dal suo passato.

Riguardo l’adattamento anime questo è in lavorazione e l’uscita è programmata nel 2025, ma deve ancora confermare eventuali piani di rilascio internazionale. I primi membri dello staff rivelati sono Masaki Watanabe che dirigerà il nuovo anime per TMS Entertainment con Taku Kishimoto che supervisionerà le sceneggiature e Yo Moriyama che fornirà il design dei personaggi. Tomokazu Sugita sarà invece il doppiatore del personaggio principale, Taro Sakamoto.

Fonte – Comicbook