Ultraman X Avengers, il crossover Marvel-Tsuburaya

Da quando Marvel Comics e Tsuburaya Productions hanno iniziato a collaborare nel 2019, i fan hanno atteso con trepidazione il giorno in cui Ultraman avrebbe incrociatola strada degli Avengers. L’attesa è finita! Questo agosto, gli eroi più potenti dell’Universo Marvel entreranno per la prima volta nel mondo di Ultraman in ULTRAMAN X AVENGERS!

La miniserie di quattro numeri vedrà il ritorno del team creativo che ha creato le precedenti serie a fumetti Marvel di Ultraman: gli scrittori Kyle Higgins e Mat Groom e il disegnatore Francesco Manna. L’epopea in quattro parti conterrà una vasta gamma di apparizioni speciali, tra cui i principali Avengers, Spider-Man e altri ancora.

Spider-Man è scomparso da New York, un invasore intergalattico è arrivato alle porte di Ultraman e i Kaiju della Terra si comportano in modo ancora più misterioso del solito. Tutto questo può significare solo una cosa: è arrivato il momento per Ultraman di incontrare gli Avengers! Ma quale minaccia cosmica è così grande da richiedere un team-up tra i più potenti campioni della Marvel e il più grande eroe giapponese? Scopritelo mentre Shin incontra Sam, il Raggio Spaziale incontra il Raggio Repulsore e “THWIP!” incontra “SHUWATCH!” nell’epico evento crossover.

Groom e Higgins hanno dichiarato:

“Naturalmente siamo entusiasti di tornare con altre storie di Ultraman, come sempre, ma soprattutto per un evento così significativo! È la prima volta che Ultraman incontra gli Avengers, nonostante abbiano molto in comune: entrambi sono stati creati negli anni Sessanta, entrambi sono probabilmente i supereroi più popolari e di successo dei rispettivi Paesi d’origine. Poter raccontare la storia di questo storico incontro: scoprire come interagiscono, i modi in cui sono diversi, cosa hanno da imparare l’uno dall’altro… è un privilegio enorme”.