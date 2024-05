Sakamoto Days: il mangaka dice la sua dopo l’annuncio dell’anime

Finalmente Sakamoto Days avrà un adattamento anime e il fandom è entusiasta per questo sviluppo tanto atteso. Questa settimana infatti tutti hanno scoperto che il manga di successo riceverà una trasposizione animata che farà il suo debutto nel 2025 attraverso TMS Entertainment. Ora tutti gli occhi sono puntati sul team che lavorerà all’adattamento anime in questione e tutti, a partire proprio dal mangaka, ne stanno parlando.

L’aggiornamento arriva direttamente da TMS Entertainment, con lo studio che ha condiviso tutti i messaggi, legati all’annuncio dell’anime, di diversi importanti mangaka. Infatti non solo Yuto Suzuki ha rotto il silenzio sulla serie, ma si sono espressi anche il regista Masaki Watanabe e il doppiatore Tomokazu Sugita.

Per quanto riguarda il commento di Sugita, l’attore si prepara a gestire Taro Sakamoto, la star di Sakamoto Days. Queste sono le sue parole: “Cosa? Sakamoto Days sarà animato? Oh, ci sarò? Che ruolo? Taro Sakamoto? È fantastico! Ultimamente sono ingrassato, quindi sono pronto per il ruolo“.

In aggiunta, Watanabe si è affrettato a condividere il suo amore per la serie shonen promettendo di portare una presenza dinamica nell’anime. “Quando ho letto Sakamoto Days per la prima volta, ricordo quanto fossi emozionato dalla potente azione rappresentata nel manga. L’anime di Sakamoto Days si basa su questa sensazione e speriamo di creare un’opera con un senso di dinamismo e velocità” dice il regista.

E, naturalmente, TMS Entertainment si è assicurata di riportare le prime parole in seguito all’annuncio dell’anime del mangaka di Sakamoto Days, Yuto Suzuki. Quest’ultimo ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2020 e la commedia d’azione è stata un successo sin dal primo giorno. Ora, anche lui si sta preparando per l’ adattamento anime e Suzuki è molto grato ai fan per il loro supporto.

“Sakamoto Days sarà animato! È fantastico vedere il mio lavoro in TV! Tutto questo grazie a tutti i fan che mi hanno supportato, grazie mille! Spero che continuerete a sostenere la serie con me! Grazie mille” ha condiviso con i fan.

Chiaramente, il team dietro Sakamoto Days non vede l’ora che l’anime venga pubblicato. Il lancio è previsto per gennaio 2025, quindi i fan hanno tutto il tempo per dare un’occhiata al manga se non l’avessero ancora letto.

Fonte – Comicbook