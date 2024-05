Tra le uscite Marvel targate Panini del 30 maggio 2024 troviamo il gran finale di Gang War sulle pagine di Spider-Man e l’esordio della nuova, particolarissima serie Ultimate X-Men.

Continua inoltre la serie Ultimate Black Panther con il secondo numero, e si celebra il Pride Month con lo speciale Marvel Pride 2024.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 30 maggio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 30 maggio 2024

Amazing Spider-Man 43

Spider-Man 843

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #43/44

Il gran finale di Gang War, la guerra tra bande che ha dilaniato New York!

Gli eserciti si schierano a Central Park per lo scontro finale!

Chi raccoglierà la corona di nuovo boss del crimine?

Un numero spettacolare interamente disegnato da John Romita Jr., uno dei più amati Ragno-autori di sempre!

Ultimate X-Men 1

1,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #1

Ultimate X-Men 1

Variant

7,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #1

La visionaria autrice Peach Momoko (Demon Days) crea una nuova generazione di X-Men per l’Universo Ultimate!

Hisako Ichiki è un’adolescente che vuole solo vivere una vita normale: andare a scuola, uscire con i suoi amici, ignorare la faida esplosa dopo gli eventi di Ultimate Invasion… ma la vita ha altri piani per lei!

In Giappone, infatti, le leggende metropolitane hanno preso vita, portando con loro degli incredibili poteri…

Fate la conoscenza di Armor, di Maystorm e di un gruppo di mutanti mai visti prima!

Ultimate Black Panther 2

3,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #2

Dopo l’attacco di Moon Knight, Pantera Nera deve scoprire chi ha consegnato al nemico i segreti del Wakanda…

…ma le risposte finiranno per segnarlo profondamente!

Inoltre, una profezia minaccia di sconvolgere il conflitto e la vita dell’intera nazione.

Bryan Hill (Blade) e Stefano Caselli (Secret Warriors) proseguono la fondazione del Wakanda nel nuovo Universo Ultimate di Jonathan Hickman!

Marvel Pride 2024

18,00 €

Contiene: Marvel Voices Pride (2023) #1, Marvel Voices X-Men (2023) #1

Celebriamo la comunità LGBTQ+ con gli autori e i personaggi dell’Universo Marvel!

Tanti mutanti sotto i riflettori, come l’Uomo Ghiaccio, Solem, Tempesta e la giovane Gimmick, protagonista del prologo a Dark X-Men!

Il debutto di una nuova eroina dall’ingombrante retaggio, Nightshade, e un nuovo simbionte!

Inoltre, la royal couple Wiccan e Hulkling, la Gatta Nera contro la Loggia dei Ladri, il ritorno di Gwenpool, Tessitore di Tele e molto altro ancora!

X-Men: Fall of X 2

16,00 €

Contiene: Alpha Flight (2023) #2, Astonishing Iceman (2023) #2, Children of the Vault (2023) #2, Jean Grey (2023) #2, Uncanny Spider-Man (2023) #1

L’esordio dell’incredibile Spider-Man! E dietro la maschera c’è…?

La minaccia dei Figli della Cripta e le ricostruzioni storiche di Jean Grey!

L’Uomo Ghiaccio da solo contro tutti, e Alpha Flight affronta le Sentinelle canadesi!

Secondo appuntamento con il compendio della saga mutante dell’inverno!

X-Men: Fall of X 3

17,00 €

Contiene: Realm of X (2023) #2, Uncanny Spider-Man (2023) #2, Alpha Flight (2023) #3, Astonishing Iceman (2023) #3, Children of the Vault (2023) #3, Jean Grey (2023) #3

L’Uomo Ghiaccio contro tutti (ma con un nuovo alleato), mentre Alpha Flight scopre chi è Nemesis!

L’incredibile Spider-Man incontra sua madre e un gran numero di nuovi avversari!

Alfiere e Cable affrontano i Figli della Cripta e Jean Grey ricostruisce la storia!

Terzo appuntamento con il compendio della saga mutante dell’inverno!

X-Men: Fall of X 4

17,00 €

Contiene: Realm of X (2023) #3, Uncanny Spider-Man (2023) #3, Alpha Flight (2023) #4, Astonishing Iceman (2023) #4, Children of the Vault (2023) #4, Jean Grey (2023) #4

Ultimo appuntamento con le avventure di Alfiere, Cable e dei Figli della Cripta!

Giunge al termine anche il viaggio di Jean Grey, che avrà ripercussioni su altre serie!

Volgono al peggio le cose per Alpha Flight e l’Uomo Ghiaccio!

L’incredibile Spider-Man, invece, si prepara a un rush finale pieno di sorprese!

Avengers & X-Men – Axis

Marvel Omnibus

34,00 €

Contiene: Avengers & X-Men: AXIS #1/9

Il Teschio Rosso ha reso il mondo un luogo di puro odio.

La minaccia dell’Onslaught Rosso è imminente!

L’eredità di Charles Xavier si trasforma in un incubo.

Avengers e X-Men devono unirsi in battaglia!

Spider-Man Magazine 63

5,90 €

Contiene: il set di stunt di Spider-Man!

