Il trailer di Spider-Man: Gang War e lo spin-off dedicato a Mary Jane, Jackpot

Nel corso della New York Comic Con la Marvel ha annunciato le storie di gennaio e febbraio legate a Gang War, l’evento legato a Spider-Man presentato attraverso uno spettacolare trailer.

Il crossover, che durerà fino a febbraio e marzo, si svolgerà in 29 numeri, e coinvolgerà anche la serie Spider-Man Unlimited presentata settimanalmente sulla app Marvel Unlimited, che a partire dal numero 19 sarà dedicata ad uno spin-off di Gang War con protagonista Spider-Boy, scritto da Preeti Chhibber e disegnato da E.j. Su.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: Spider-Boy leaps into the action in a new arc of Spider-Man Unlimited! The @MarvelUnlimited exclusive comic will bring the breakout young hero into ‘Amazing Spider-Man: Gang War’. Read more: https://t.co/m6aSTCcwFd pic.twitter.com/smDUddMWD5 — Spider-Man (@SpiderMan) October 13, 2023

Il trailer di Gang War rivela anche il coinvolgimento di Kingpin e di Typhoid Mary, collocando quindi la saga dopo le vicende di Fall of X che vede i due attualmente al centro di vicende mutanti, e mostra molte nuove cover delle serie coinvolte nel crossover: Amazing Spider-Man, Miles Morales: Spider-Man e la nuova serie regolare di Spider-Woman, oltre alle miniserie dedicate a Luke Cage, Daredevil e Shang-Chi (Deadly Hands of Kung-Fu).

Ma non è tutto: nel trailer di Gang War si vede anche Mary Jane Watson, nella sua nuova identità superoistica di Jackpot, a cui viene dedicato uno speciale one-shot nel contesto del crossover, scritto da Celeste Bronfman e disegnato da Joey Vazquez.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: Face it tiger, you just hit Mary Jane’s first solo story since her Super Hero debut as Jackpot! 🎰 The super-powered criminal gangs are at war in ‘Amazing Spider-Man: Gang War’, and it’s all hands on deck. Read more: https://t.co/zjTjy4Zeez pic.twitter.com/rl0SSk2Ior — Spider-Man (@SpiderMan) October 13, 2023

Puntate sempre sul rosso e correte a prendere la prima storia in solitaria di Mary Jane dal suo debutto come supereroina come Jackpot! New York è in preda al caos: le bande criminali dotate di superpoteri sono in guerra e c’è bisogno di tutti! È un battesimo del fuoco, ma andiamo, questa è Mary Jane. Cosa non può gestire?!