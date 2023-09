I prossimi annunci Marvel alla NYCC: dal nuovo Ultimate Spider-Man alla fine di Krakoa

La Marvel sta rilasciando vari teaser riguardanti progetti che saranno poi presentati nel dettaglio durante il panel “Next Big Thing” alla NYCC (New York Comic Con), in programma dal 12 al 15 ottobre al Javits Center, nel West Side di Manhattan.

Il primo teaser diffuso riguarda quella che viene descritta come l’inizio della fine per Krakoa: la battaglia finale dell’era krakoana degli X-Men inizia in Fall of The House of X e Rise of The Powers of X, due serie parallele e intrecciate, la prima a firma di Gerry Duggan e Lucas Werneck, e la seconda di Kieron Gillen e R.B. Silva.

The final battle of the X-Men’s Krakoan age begins in ‘Fall of the House of X’ and ‘Rise of the Powers of X’! Learn more next month at #MarvelNYCC. pic.twitter.com/oAZ13q5yZe — Marvel Entertainment (@Marvel) September 19, 2023

È un evidente richiamo a House of X e Power of X, le due miniserie scritte da Jonathan Hickman e disegnate da Pepe Larraz e R.B. Silva che nel 2019 hanno dato il via alla corrente era degli X-Men, che ha visto tutti i mutanti stabilirsi sull’isola senziente di Krakoa e fondare una superpotenza mondiale.

Magneto returns for the X-Men’s darkest hour in ‘Resurrection of Magneto’! Next year, Al Ewing and @LucianoVecchio bring Magneto home to the X-Men. Learn more at #MarvelNYCC. pic.twitter.com/6WG8HORiR3 — Marvel Entertainment (@Marvel) September 20, 2023

Probabilmente collegato a quest’evento è il secondo annuncio che verrà discusso nei dettagli al panel Marvel della NYCC: Resurrection of Magneto, di Al Ewing e Luciano Vecchio. Magneto è stato uno dei personaggi principali dell’era krakoana, ma, dopo aver essersi trasferito su Arakko (Marte) e aver rinunciato ad accedere ai protocolli di resurrezione dei mutanti, ha perso la vita combattendo Uranos durante il crossover AXE: Judgment Day.

Da notare che queste tre serie, dati gli scrittori, sembrerebbero poter essere la prosecuzione/conclusione delle tre serie principali attualmente dedicate ai mutanti: X-Men di Gerry Duggan, Immortal X-Men di Kieron Gillen e X-Men Red di Al Ewing.

Behold the final days of Earth’s Mightiest Heroes in ‘Avengers: Twilight’! Learn about Chip @zdarsky and Daniel Acuña’s startling new vision of the Avengers next month at #MarvelNYCC. pic.twitter.com/FuBjeBCPt3 — Marvel Entertainment (@Marvel) September 19, 2023

Un altro teaser riguarda il nuovo progetto Marvel di Chip Zdarsky, ex-scrittore di Daredevil e attuale scrittore di Batman, in coppia con il disegnatore Daniel Acuña. I due firmeranno Avengers: Twilight, che racconterà i giorni finali degli Eroi più Potenti della Terra. Dovremo averne conferma alla NYCC, ma potrebbe trattarsi di quel progetto What If…? che l’editor Marvel Tom Brevoort aveva indicato nella sua newsletter come prodotto e tenuto nel cassetto dai tempi di Spider-Man: Spider’s Shadow, miniserie ipotetica firmata da Zdarsky nel 2021, e non dovrebbe quindi trattarsi di un ritorno dello scrittore alla Marvel.

Jonathan Hickman’s Ultimate Invasion limited series spawns an entire new Ultimate Universe, complete with a new ‘Ultimate Spider-Man’ by Hickman and Marco @MChecC! Get more details next month at #MarvelNYCC. pic.twitter.com/znYq5ogdqa — Marvel Entertainment (@Marvel) September 20, 2023

Infine, l’ultimo grande teaser riguarda un nuovo Ultimate Spider-Man, firmato da nientemeno che Jonathan Hickman e Marco Checchetto, diventato uno degli autori più iconici di Spider-Man negli ultimi decenni. Questa serie farà parte del nuovo Ultimate Universe modellato da Hickman che sta nascendo sulle pagine della miniserie Ultimate Invasion e sarà lanciato con lo special Ultimate Universe di novembre.

Da tempo il sito Bleeding Cool aveva riportato la voce del lancio di un nuovo Ultimate Spider-Man, insieme a Ultimate X-Men e Ultimate Black Panther: aspettiamo la NYCC per sapere se sarà questa la line-up della nuova linea Ultimate Marvel.