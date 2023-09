Louise Simonson e June Brigman tornano su Power Pack 40 anni dopo

In occasione del 40° anniversario di Power Pack, la coppia di autrici che hanno creato il supergruppo bambino della Marvel, Louise Simonson e June Brigman, tornano a collaborare con una nuova miniserie in cinque numeri, intitolata Power Pack: Into the Storm.

Questa mini serie in cinque numeri in uscita a gennaio riporterà i lettori ai tempi della serie originale di Simonson e Brigman, un’epoca amatissima in cui i Power Pack erano una squadra di supereroi Marvel di serie A! Sebbene fossero dei semplici bambini, i loro poteri li rendevano ben più coraggiosi dei loro anni e le minacce che affrontavano erano tutt’altro che infantili!

Questa nuova serie riprenderà quello stesso spirito, mentre il gruppo affronta una minaccia cosmica legata a uno dei suoi nemici più feroci. Una missione con una posta in gioco enorme, che minaccia la stabilità stessa del cosmo, contro fazioni di Snark, della Covata e altre ancora. Per fortuna, il Power Pack non combatte mai da solo! La serie originale è ricordata per i suoi entusiasmanti team-up con gli eroi più popolari della Marvel, e anche questa mini serie vedrà la partecipazione del compagno più ricorrente del Power Pack, Franklin Richards, e dei loro frequenti alleati, gli X-Men!

Co-creators Louise Simonson and June Brigman reunite for Power Pack’s 40th anniversary in ‘Power Pack: Into the Storm’, coming this January! Read more now: https://t.co/WhFqwl1vtR pic.twitter.com/S9hHE3C6ah — Marvel Entertainment (@Marvel) September 13, 2023

Alex, Julie, Jack e Katie Power sono fratelli supereroi determinati a fare la loro parte per proteggere il mondo nonostante la loro giovane età. Il problema è che i loro genitori non vogliono che abbiano dei poteri e non possono scoprire che li hanno! Ma quando il loro amico Franklin Richards ha la premonizione di una minaccia galattica che si abbatte su di loro, i fratelli Power dovranno decidere che tipo di eroi vogliono essere e a cosa sono disposti a rinunciare lungo il cammino!

Ecco le prime dichiarazioni di Louise Simonson, autrice anche della miniserie di Jean Grey legata a Fall of X:

“È buffo come sia facile scivolare di nuovo nel Power Pack! Questa storia esplora la domanda incombente: I Power Pack dovrebbero dire ai loro genitori dei loro poteri? Mi è piaciuto molto accennare alle capacità nascenti di Franklin, bloccate dai suoi genitori, ma troppo potenti perché anche loro possano contenerle completamente. Mi è piaciuto molto anche introdurre un paio di principesse Snark – buone e tragiche – e approfondire un po’ la cultura Snark. E ho amato scrivere Alex, Julie, Jack e Katie ancora una volta. Anche l’X-Man Storm, che condivide quest’avventura, ha contribuito al divertimento. E, naturalmente, l’arte di June Brigman è evocativa e incantevole”

A tal proposito, June Brigman ha chiosato:

“Mi piace sempre giocare con i bambini. Spero che tutti si divertano a leggere questa grande storia tanto quanto io ho amato disegnarla!”.