Saladin Ahmed e Martin Coccolo rilanciano Wolverine

Tra i tanti titoli degli X-Men annunciati nell’ambito del rilancio From the Ashes non poteva mancare la serie personale di Wolverine.

Dopo la tragica caduta di Krakoa e la brutale Sabretooth War che si sta svolgendo negli ultimi numeri della serie di Benjamin Percy, Logan volterà le spalle all’umanità, ai mutanti e agli X-Men in una nuovissima serie di Wolverine firmata dall’acclamato scrittore Saladin Ahmed (Daredevil) e dall’artista Marvel Stormbreaker Martín Cóccolo (Immortal Thor).

La nuova serie di Ahmed e Cóccolo inizia nel profondo della natura selvaggia canadese, dove Wolverine si riunisce al suo branco di lupi e abbraccia la bestia che è in lui!

New X-Men #MarvelComics series rise from the ashes! Stay tuned for more on ‘X-Factor’ and ‘Wolverine,’ two all-new titles launching in the From the Ashes era. pic.twitter.com/GM3WU2NvI0

Ma Wolverine è più di un animale: è un soldato. E una nuova guerra si sta preparando. Mentre Nightcrawler si sforza di ricordare a Logan che fa parte di una famiglia, l’esilio di Logan viene violentemente disturbato dai suoi nemici più odiati e, a ogni battaglia, una nuova minaccia esistenziale prende forza. Questo antico cattivo ribolle sotto la superficie dell’Universo Marvel fin dai tempi del mito e, una volta liberato, altererà drammaticamente la portata della storia di Wolverine e lo costringerà a dimostrare di essere un eroe come mai prima d’ora.

And I can finally say it! I’m Wolverine’s new artist!! This is a dream come true and I couldn’t be more excited to be able to finally say it out loud! From the bottom of my heart, I can’t thank enough to all of you who followed my work on Immortal Thor… pic.twitter.com/tzL8AUdfFV

— Martín Cóccolo (@coccolo_martin) May 8, 2024