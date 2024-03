Ecco le nuove serie degli X-Men: eroi, rivoluzionari ed insegnanti, tre titoli per tre gruppi

Nel corso di un panel al festival South by Southwest (SXSW) la Marvel ha rivelato i dettagli dell’imminente rilancio degli X-Men, che si concretizzera inizialmente con tre nuove serie. Denominato From the Ashes, questo rilancio vede anche l’arrivo del Senior Editor e storico editor degli Avengers Tom Brevoort come capo dell’ufficio mutante.

Questa nuova era degli X-Men sarà incentrata su tre nuove serie di punta scritte e disegnate da alcuni dei più influenti e acclamati creatori di oggi: X-MEN di Jed MacKay e Ryan Stegman, UNCANNY X-MEN di Gail Simone e David Marquez e EXCEPTIONAL X-MEN di Eve L. Ewing e Carmen Carnero. Ciascuna serie offrirà diverse interpretazioni del mito dei mutanti e porterà gli allegri mutanti della Marvel in un territorio inedito.

Nei loro 60 anni di storia, gli X-Men sono stati molte cose. Emarginati. Insegnanti. Rivoluzionari. Eroi. Ma soprattutto sono una specie e il futuro è ancora loro!

Krakoa ha mostrato al mondo di cosa è veramente capace l’homo superior e ora gli X-Men devono lottare più che mai per mantenere vivo il sogno del Professor X. Queste tre nuove serie principali affronteranno la missione vitale degli X-Men con prospettive distinte e rilevanti, rimanendo fedeli al potere narrativo della metafora mutante!

X-MEN

Scritta da Jed MacKay

Disegni di Ryan Stegman

In vendita dal 10 luglio

Krakoa non c’è più… ma gli X-Men continuano a combattere! Dalla loro nuova base in Alaska, gli X-Men innalzano una bandiera di sfida! Unisciti a Ciclope, Bestia, Magneto, Psylocke, Kid Omega, Temper (ex Oya), Magik e Juggernaut mentre si riuniscono contro nuove forze, combattendo per il destino e la filosofia della specie mutante. Gli affari dei mutanti sono i loro affari.

MacKay ha dichiarato durante il panel:

“Non ci sono solo questi tre titoli in questo rilancio, ce ne sono molti! La mia testata sugli X-Men è quella in cui vedremo i primi indizi di come saranno gli X-Men nel 2024. Non vedo l’ora che possiate vederlo quando uscirà. Se si guarda a questa formazione, si tratta di un gruppo di persone che non sono adatte a integrarsi nel mondo. E in questi albi vedremo cosa significa e come si presenta in futuro”.

UNCANNY X-MEN

Scritta da Gail Simone

Disegni di David Marquez

In vendita dal 7 agosto

Ancora una volta eroi fuorilegge, gli X-Men si imbarcano in una nuova missione! A casa nella Big Easy, a New Orleans, gli X-Men proteggono un mondo che li odia e li teme! Unisciti a Rogue, Gambit, Nightcrawler, Jubilee e Wolverine in esplosive avventure da supereroi. Incredibili come sempre, gli X-Men sono tornati a salvare la situazione in stile mutante!

Parlando con il pubblico, Simone ha affermato:

“Credo che gli X-Fan siano speciali perché si identificano con il fatto di avere qualcosa di diverso in noi… e in questa serie sentirete cosa significa avere qualcosa di diverso o di eccezionale in voi. Ci addentriamo nella parte emotiva di questo aspetto. David Marquez è l’artista perfetto per questa serie. Rende l’azione straordinaria, fa un lavoro straordinario sui personaggi, ed è davvero entusiasta di sviluppare i personaggi che appaiono in questa serie. Ho capito fin dalla prima tavola che questa serie sarebbe stata super eccitante e splendido. Sa semplicemente come farcela!”.

EXCEPTIONAL X-MEN

Scritto da Eve L. Ewing

Opere di Carmen Carnero

In vendita dal 4 settembre

LE due più grandi insegnanti del genere mutante plasmano la prossima generazione di X-Men! Kate Pryde è tornata a casa a Chicago dopo la guerra con Orchis. Dopo essersi allontanata dal mondo dei mutanti, viene tuttavia richiamata all’azione quando incrocia un trio di nuovi giovani mutanti, Bronze, Axo e Melee, che hanno chiaramente bisogno di essere addestrati e guidati. Purtroppo per Kate, anche Emma Frost la pensa così!

Ewing ha così parlato delle idee alla base della serie:

“I fan di lunga data di Kitty Pryde possono contare sul tipo di avventure che ci si aspetta da lei come beniamina classica, mentre spero che i lettori vecchi e nuovi si appassionino a questo nuovissimo team di giovani mutanti. Kitty, l’ex sorellina minore degli X-Men, deve fare i conti con i suoi ricordi, belli e brutti, di figlia di Xavier, mentre si trova a svolgere il ruolo di leader e mentore per una nuova generazione di mutanti che cercano di farsi strada in un periodo di crisi. Cerco sempre di trovare un punto d’incontro tra i fan veterani dei fumetti e i nuovi lettori, ma dato che molte persone si sono innamorate degli X-Men da adolescenti e che questa serie parla di una squadra di giovani, mi sembra particolarmente importante. Spero che per alcuni lettori di 13 o 14 anni questo sia il primo fumetto che prendono in mano. Lavorare a questa serie è già stato molto divertente, perché i disegni di Carmen Carnero portano molto dinamismo in queste pagine e l’intero X-team di scrittori sta condividendo a raffica sceneggiature, feedback e idee.

In chiusura Tom Brevoort ha così commentato:

“Gli X-Men sono frammentati all’indomani della fine di Krakoa, sparsi per il mondo senza una base operativa centrale. Ciò significa in pratica che tutti e tre le nuove che portano il nome X-MEN sono serie X-MEN fondamentali: sono tutte incentrate su uno degli aspetti principali di ciò che la squadra ha rappresentato in momenti diversi. È una scelta voluta. Vogliamo mettere in campo un ampio assortimento di titoli X con stili, toni e approcci diversi, una serie X-MEN praticamente per tutti i gusti”.

Nel teaser presentato durante la conferenza si sono potuti vedere i titoli di alcune altre nuove serie che saranno annunciate nei prossimi giorni: X-Force, X-Factor, Wolverine, Storm, Phoenix e Nyx.