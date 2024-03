Da Chris Claremont a Gail Simone, X-Men #700 chiude l’era di Krakoa

L’imminente rilancio degli X-Men si concretizzerà dopo X-Men #35 di giugno, che corrisponde anche al #700 della numerazione complessiva di Uncanny X-Men (o di qualsiasi aggettivo abbia assunto la testata ammiraglia mutante negli anni).

Nel luglio 2019, il mondo degli X-Men è stato sconvolto e rinato su Krakoa in House Of X del visionario scrittore Jonathan Hickman. Negli anni successivi, i fan hanno vissuto un’epoca d’oro della narrazione mutante, ricca di idee audaci, sviluppi sorprendenti dei personaggi e nuove rivoluzionarie interpretazioni della metafora mutante.

Ora, la prossima svolta fondamentale nella storia degli X-Men è all’orizzonte, ma prima, la Marvel Comics è orgogliosa di presentare l’atto finale dell’Era Krakoana questo giugno con X-Men #35! X-Men #35 sarà anche la pietra miliare del numero #700 di Uncanny X-Men e conterrà una storia epica realizzata dagli acclamati scrittori e artisti che hanno dato forma all’Era Krakoana, tra cui Gerry Duggan, Kieron Gillen, Al Ewing, Lucas Werneck, Joshua Cassara e altri ancora.

Questo speciale numero #700 oversize conterrà anche una storia di famiglia scritta dal maestro degli X-Men Chris Claremont e offrirà un assaggio delle cose che verranno nei nuovi titoli degli X-Men in uscita quest’estate, con una storia firmata dalla prossima scrittrice X Gail Simone. Si tratta di un numero storico per uno dei franchise più amati della cultura pop che nessun fan dei fumetti vorrà perdersi!

Tutte le cose belle devono finire, e per quanto l’Era Krakoana sia stata una cosa bella per i mutanti… il suo momento è finalmente arrivato. La tragedia e il trionfo di Fall of the House of X, la follia e il mistero di Rise of the Powers of X… sono tutti giunti alla fine e hanno portato a questo momento che cambierà il futuro dell’umanità mutante per gli anni a venire.

A conclusione di questo periodo rivoluzionario del mito mutante, il Senior Editor Jordan D. White ha dichiarato:

“Essere parte dell’esperimento krakoano è stata una vera emozione. Onestamente, per molti versi, ha riecheggiato l’esperienza della stessa comunità mutante dell’epoca. Abbiamo lavorato in modo diverso, abbiamo provato cose nuove, siamo sopravvissuti a nuove incredibili esperienze. Mi considero estremamente fortunato ad aver lavorato con creatori di così grande talento nel corso dell’epoca, e lavorare al glorioso finale è davvero agrodolce. Mi mancherà con tutto il cuore, ma so che… Krakoa continuerà a vivere dentro di noi per sempre”.