Weapon X-Traction, un serial a sorpresa di Deadpool e Wolverine

Giusto in tempo per l’attesissimo film dei Marvel Studios Deadpool & Wolverine di luglio, un nuovo serial team-up dal titolo Weapon X-Traction sarà pubblicato quest’estate come storia di appendice su otto diverse testate Marvel !

Si tratta del secondo progetto annunciato che vede accoppiati Wolverine e Deadpool dopo la miniserie Deadpool & Wolverine: WWIII annunciata la settimana scorsa, ma i due negli ultimi anni hanno condiviso anche le pagine di X-Force.

Wolverine and Deadpool team up all summer long in ‘Weapon X-Traction,’ a new #MarvelComics saga running across 8 titles as bonus backup tales. Learn more: https://t.co/9xorzgL6mB pic.twitter.com/iAvQ1KAcQe — Marvel Entertainment (@Marvel) February 22, 2024

Scritta da Ryan North (Fantastic Four) e disegnata da Javier Garrón (Avengers), Weapon X-Traction inizierà in Incredible Hulk #14 di luglio e proseguirà con altri sette capitoli in appendice ad altri sette titoli Marvel. Senza alcun aumento del prezzo rispetto ai numeri standard, le storie di appendice offriranno ai lettori una dose di azione di Wolverine e Deadpool completamente gratuita!

La trama di Weapon X-Traction prende il via quando uno stanco Wolverine si imbatte in un appiccicoso Deadpool in uno dei suoi bar preferiti. Da questo sempliceinizio, i due si imbarcano in un epico viaggio di non-amicizia che li porterà attraverso il Multiverso, combattendo zombie e bibliotecari armati di pistola e, naturalmente, l’un l’altro!

Una storia che sembra quindi avvicinarsi molto a quanto abbiamo potuto vedere nel trailer di Deadpool & Wolverine, ma che potrebbe anche riprendere un tratto in comune dei due personaggi da tempo dimenticato: sia Wade che Logan, infatti, hanno dei trascorsi con la Landau, Luckman & Lake: società di holding e studio legale interdimensionale, la LL&L ha mantenuto i beni e le proprietà di Logan quando il suo stile di vita frenetico gli impediva di mantenere una residenza permanente o un deposito proprio. Uno dei loro progetti riguardava un messia di nome Mitra, profetizzato come portatore di un’età dell’oro intergalattica, e l’agente Zoe Culloden ha creduto per lungo tempo che proprio Deadpool fosse Mitra.