Marvel’s Voices: Pride quest’anno celebra con X-Men: The Wedding Special

A giugno la Marvel celebra il Pride Month con la consueta antologia Marvel’s Voices, che quest’anno prenderà la forma di X-Men: The Wedding Special, dedicato all’unione di una delle coppie gay più consolidate della Casa delle Idee: Mystica e Destiny.

Dalla Confraternita dei Mutanti Malvagi al Consiglio Silente, Mystica e Destiny sono una delle più grandi e potenti coppie dell’Universo Marvel, che hanno guidato il destino dell’umanità mutante nel corso degli anni – nel bene e nel male!

L’Era Krakoana ha consolidato il loro amore più che mai, con la tanto attesa resurrezione di Destiny e il ruolo di primo piano dei due nelle storie più importanti dei quest’era. Con la fine di Krakoa che si avvicina rapidamente, i fan possono celebrare l’iconica coppia assistendo al rinnovo delle loro promesse matrimoniali mai viste prima nello speciale one-shot di quest’anno Marvel’s Voices: Pride, X-Men: The Wedding Special.

La storia di Mystica e Destiny sarà scritta dall’architetto degli X-Men Kieron Gillen, che ha scritto alcune delle loro storie più importanti durante l’Era Krakoa in Immortal X-Men. Unitevi a Gillen in un viaggio attraverso la storia mozzafiato di Raven Darkholme e Irene Adler e scoprite quando e come si sono unite in matrimonio!

‘X-Men: The Wedding Special’ celebrates Mystique and Destiny for ‘Marvel’s Voices: Pride!’ See the happy couple on @Janbazaldua67’s cover, coming this May: https://t.co/KsTKecgMVd pic.twitter.com/6HxTbjTp9h — Marvel Entertainment (@Marvel) February 21, 2024

È una delirio di matrimonio mutante! Mystica e Destiny sono una delle coppie gay più amate e durature della storia dei fumetti. Insieme da oltre 100 anni, i due si sono sposate segretamente durante la loro decennale storia d’amore. Per la prima volta, vedrete l’evento e il rinnovo delle promesse sulla carta stampata.

Quest’anno, Marvel’s Voices: Pride entra nella storia con il primo matrimonio tra donne della Marvel! E con una coppia complessa come questa, si sa che c’è molto di più nella storia. Nella classica tradizione di Fantastic Four Annual #3 e X-Men #30, questa antologia sarà una lettura imperdibile per ogni fan dei fumetti. Promettiamo feste a raffica! Cattiveria! Romanticismo! E molto altro ancora!

Kieron Gillen ha affermato:

“Hanno passato l’inferno, soprattutto per colpa della mia penna. Finalmente, posso dare a queste due un giorno felice? Come posso dire di no?”

Come le precedenti uscite di Marvel’s Voices: Pride, X-Men: The Wedding Special conterrà anche un’incredibile serie di storie scritte e disegnate da talenti LGBTQIA+, tra cui Tini Howard e Wyatt Kennedy, oltre ai debutti alla Marvel Comics degli acclamati scrittori Tate Brombal (House of Slaughter) e Yoon Ha Lee (Ninefox Gambit, Machineries of Empire)! Le storie metteranno in luce personaggi come Betsy Braddock e Rachel Summers, Loki e molti altri.