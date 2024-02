Hulk e Licantropus: entrano in scena i mostri in Blood Hunt

Sotto il regno selvaggio dei vampiri raccontato da Jed MacKay e Pepe Larraz in Blood Hunt, nessuno sulla Terra è al sicuro dalla loro insaziabile sete di sangue, nemmeno due degli esseri più temibili della Marvel: Hulk e Licantropus! Le creature della notte proveranno coraggiosamente ad affondare i denti in queste leggende dell’orrore in due one-shot ricchi di azione.

Continuando la sua agghiacciante serie piena di mostri e orrori di Incredible Hulk, lo scrittore Phillip Kennedy Johnson è affiancato dall’artista Danny Earls (ex calciatore professionista campione della MLS) in Hulk: Blood Hunt . E l’astro nascente della Marvel Jason Loo e l’acclamato artista Adam Gorham rivelano la scioccante trasformazione che Blood Hunt infliggerà al nuovo Licantropus in Werewolf by Night: Blood Hunt.

This July, two #MarvelComics horror icons, Hulk and Werewolf by Night, unleash terror on the vampire hordes in new ‘Blood Hunt’ one-shots. Learn more: https://t.co/Dn54c42L29 pic.twitter.com/VKuYV3PZE2 — Marvel Entertainment (@Marvel) February 21, 2024

Ecco cosa anticipa Jason Loo su Werewolf by Night: Blood Hunt:

“In questo one-shot con protagonista Jake Gomez, alias il nuovo Licantropus, io e l’artista Adam Gorham realizziamo un teen-horror da grindhouse così raccapricciante che avrete bisogno del permesso dei vostri genitori/tutori per leggerlo. Blood Hunt!!!”

Phillip Kennedy Johnson ha invece dichiarato a proposito dello speciale di Hulk:

“Riportare l’Incredibile Hulk alle sue radici horror quest’anno è stata una delle decisioni di scrittura più facili che abbia mai preso. Come fan, prefersico Hulk quando fa paura, combattendo altri mostri anche se ci ricorda di essere uno di loro. Quindi, quando la Marvel mi ha chiesto se pensavo che Hulk potesse avere un posto in Blood Hunt, ancora una volta, non c’è stato niente da fare. Danny Earls e io stiamo preparando una storia inquietante e spaventosa per i fan dei vampiri e per i fan di Hulk, che vi garantisco non hanno mai visto prima e che non dimenticheranno facilmente”.