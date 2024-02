Un secondo team di Avengers, i Fantastici Quattro, Venom e altri tie-in di Blood Hunt

A maggio nell’Universo Marvel arriva la notte eterna e i vampiri iniziano il loro regno selvaggio in Blood Hunt di Jed MacKay e Pepe Larraz, l’evento crossover che si estenderà con i suoi tie-in anche a tante serie regolari.

L’imminente evento crossover avvolgerà l’Universo Marvel nell’oscurità, mentre i vostri eroi preferiti cercheranno disperatamente di invertire il tragico destino della Terra e di salvare quanti più possibile dalle creature della notte e dalla loro implacabile sete di sangue! Oltre all’epica serie principale, capitoli chiave e sviluppi emozionanti di Blood Hunt si svolgeranno da maggio a luglio in un eclettico assortimento di serie limitate, one-shot e numeri tie-in della serie.

Nel corso della settimana scorsa, sono state annunciate le otto miniserie tie-in di Blood Hunt e il ruolo centrale che avranno in questa saga. Oggi è il momento di rivelare quali serie regolari saranno collegate a quello che si preannuncia come l’evento più sanguinoso della storia della Marvel Comics! I tie-in includono alcune delle serie in cui si è svolta la preparazione di Blood Hunt, tra cui Vengeance of the Moon Knight e Doctor Strange di MacKay e Miles Morales: Spider-Man!

I tie-in di Blood Hunt nelle serie regolari Marvel

Vengeance of the Moon Knight 5-7 (di Jed MacKay e Alessandro Cappuccio)

Urla alla luna! Per il nuovo e vendicativo Moon Knight, prendere il nome di Marc Spector non è abbastanza, poiché ora rivolge il suo sguardo (e i suoi pugni) a tutto ciò che Marc aveva di più caro nella vita! MacKay ha lentamente gettato le basi per l’invasione dei vampiri nel corso del suo lavoro su Moon Knight. Non perdetevi il culmine di anni di complotti, quando la Missione di Mezzanotte diventa uno dei pochi rifugi rimasti durante l’invasione dei vampiri!

Amazing Spider-Man 49 (di Zeb Wells e John Romita Jr.)

Spidey è finito tra le zanne di Blood Hunt! I vampiri si stanno scatenando a New York e mentre gli Avengers si trovano nel mezzo, qualcuno deve prendersi cura dei cittadini della Grande Mela. Quella persona? Sì, Spider-Man. Ma se solo fosse così semplice. Le cose non lo sono mai e questo numero porta direttamente al ruolo più importante di Spider-Man in Amazing Spider-Man: Blood Hunt!

Avengers 14-16 (di Jed MacKay e C.F. Villa)

Debutta la nuova squadra! Con gli attuali Avengers bloccati e sotto assedio durante Blood Hunt, Capitan Marvel chiede aiuto – e chi meglio di Steve Rogers può riunire una nuova squadra di Avengers? Capitan America riunisce le forze di Quicksilver, Occhio di Falco, Ercole e Hazmat per affrontare le orde di vampiri che stanno attaccando tutto il mondo. E quando si imbattono in un esercito organizzato di vampiri in uniforme guidati da un cattivo a sorpresa, la situazione diventa personale!

Doctor Strange 15-17 (di Jed MacKay e Pasqual Ferry)

Doctor Strange… il vampiro?! In seguito agli sconvolgenti eventi di Blood Hunt #1, Strange e Clea devono aiutare gli eroi della Terra a combattere l’esercito dei vampiri! Ma è già troppo tardi per il nostro Stregone Supremo?

Venom 33-34 (di Al Ewing e Juan Ferreyra)

I vampiri affondano i denti nei simbionti! Mentre la terra è soffocata dalla notte eterna, Venom scatena la sua giustizia letale sulle orde di vampiri succhiasangue che minacciano gli innocenti di New York. Ma c’è un nemico vampirico che non ha sete di sangue, ma di simbionti! I vampiri non sono l’unica minaccia: i morti risorgono! Lee Price, un tempo ospite del simbionte Venom, è stato strappato dalla sua tomba. E ha un osso… o un cervello da spolpare… con il suo vecchio partner!

Fantastic Four 21-22 (di Ryan North e Ivan Fiorelli)

Riuscirà la Prima Famiglia Marvel a formulare una cura? Reed e Alicia sono a New York per una gita di un giorno a un museo d’arte, quando improvvisamente i cieli diventano neri per l’energia Darkforce e i vampiri attaccano, ovunque, tutti insieme! Reed Richards si trova a dover combattere contro il mondo, mentre cerca di salvare tutti quelli che può, e di trovare una cura per il vampirismo! Ma i vampiri sono magici, illogici e impossibili. Riuscirà Reed a trovare una cura? E anche se non ci riuscisse, come farà a tenere in vita e al sicuro tutti i sopravvissuti? E possono Sue, Ben e Johnny, da soli in Arizona, tenere al sicuro le loro famiglie? È un tie-in da non perdere: i Fantastici Quattro affrontano un mondo invaso dai vampiri!

Miles Morales: Spider-Man 21-22 (di Cody Ziglar e Travel Foreman)

Persi nella notte senza fine! Orde inarrestabili di vampiri succhiasangue devastano la Terra sotto i cieli neri come la pece dell’ultima notte terrestre! Ma l’ammazzavampiri Blade ha un piano e la sua unica speranza di vittoria è Miles Morales! Ma la missione di Blade ha un costo che Spider-Man potrebbe non essere disposto a pagare!

