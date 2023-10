Blood Hunt: i vampiri all’attacco nel nuovo evento Marvel

Nel corso del panel Marvel’s Next Big Thing alla New York Comic Convention è stato annunciato, con tanto di teaser trailer, il nuovo evento Marvel: Blood Hunt, un crossover che sarà incentrato sulla minaccia dei vampiri.

I vampiri hanno sempre camminato nell’ombra dell’Universo Marvel, ma nella primavera del 2024 arriverà una lunga notte e questi terrori succhiasangue si troveranno sotto i riflettori come mai prima d’ora. La miniserie portante dell’evento sarà realizzata da un gruppo di talenti Marvel di primissima fascia: l’attuale sceneggiatore di AVENGERS Jed MacKay e gli acclamati artisti di X-MEN Pepe Larraz e Marte Gracia.

Nel classico stile Marvel, BLOOD HUNT si estenderà anche ad una serie di numeri tie-in delle serie Marvel più in voga del momento e vedrà il lancio di nuovissime miniserie e one-shot, il tutto in una serie di avvenimenti che ridefiniranno lo status quo di molti personaggi. Con una posta in gioco insormontabile, questa sorprendente saga trascinerà il mondo nelle tenebre mentre i vostri eroi preferiti lottano per respingere la maledetta crociata del terrore della razza dei vampiri!

Bisogna attendere con il fiato sospeso per ulteriori dettagli e informazioni sulla storia, ma nel frattempo si possono affondare i denti in uno speciale trailer di BLOOD HUNT e in un’immagine promozionale ferocemente viscerale realizzata da Leinil Francis Yu e Sunny Gho!

Vampires have always walked amongst the shadows of the Marvel Universe, but in spring 2024, the long night arrives, and these bloodsucking terrors take the spotlight in ‘Marvel’s Blood Hunt’. Read more: https://t.co/DUNYnXgh2C #MarvelNYCC pic.twitter.com/ahYDIYBjL5 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 14, 2023

Dall’immagine promozionale possiamo immaginare che le serie sicuramente coinvolte saranno quelle scritte da Jed MacKay, che oltre alla miniserie BLOOD HUNT firma AVENGERS, DR. STRANGE e MOON KNIGHT (Tigra, comprimaria di Moon Knight, è presente nell’immagine promozionale), ed ovviamente un evento incentrato sui vampiri non potrà non interessare la recente serie regolare di BLADE di Bryan Hill e Elena Casagrande. Tra le serie coinvolte poi possiamo dedurre che ci sarà anche MILES MORALES: SPIDER-MAN, che proprio negli ultimi numeri vede Miles protagonista di un team-up con Blade e la figlia Bloodline.