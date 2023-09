Spider-Man 2099 esplora il lato horror del futuro Marvel

Gennaio 2024 è un mese che comprende cinque mercoledì, e come già successo in mesi simili in passato la Marvel pubblicherà una miniserie settimanale dedicata a Spider-Man 2099, che questa volta incontrerà varie versioni future dei classici personaggi horror della casa editrice.

Ancora una volta scritta da Steve Orlando (già autore delle ultime due miniserie dedicate all’Aracnide del futuro, Spider-Man 2099: Exodus e Spider-Man 2099: Dark Genesis), questa miniserie a tinte horror sarà disegnata da un autore diverso per ogni numero, ma avrà tutte le copertine realizzate da Nick Bradshaw.

This January, writer @thesteveorlando returns to the world of Marvel 2099 alongside a lineup of acclaimed artists and terrifying new 2099 characters! https://t.co/HrpdGcoWwI pic.twitter.com/pSEuEPBYt4 — Spider-Man (@SpiderMan) September 21, 2023

Nel primo numero di Miguel O’Hara: Spider-Man 2099 troveremo infatti Devmalya Pramanik illustrare il team-up tra Spider-Man e Blade 2099 (introdotto in Dark Genesis) che dovranno affrontare la minaccia del Marvel Zombie 2099, una nuova versione del classico horror Simon Garth che causerà un’infezione zombie a Nueva York.

In Miguel O’Hara: Spider-Man 2099 #2 Michael Dowling illustrerà il ritorno in scena nel 2099 di Dracula, in una storia ambientata sulla Luna dove risiede Moon Knight 2099.

Si torna sulla Terra per Miguel O’Hara: Spider-Man 2099 #3, numero che corrisponde anche al 100° episodio di Spider-Man 2099, dove Jason Muhr mette in scena l’incontro tra Spidey e Werewolf by 2099, la versione futuristica di Licantropus.

Nel quarto numero, disegnato da Chris Campana, entra in scena Terror, il mercenario con il corpo costituito da pezzi di cadavere altrui. Dal momento che il personaggio è tecnicamente immortale (o meglio, già morto), è possibile che non si tratti di una nuova versione, ma dello stesso Shreck attivo nel presente e “sopravvissuto” fino al 2099.

La conclusione della vicenda, in Miguel O’Hara: Spider-Man 2099 #5, vedrà l’esordio della versione futura di uno dei principali mostri dell’horror Marvel, ovvero l’Uomo Cosa. Man-Thing 2099 sarà tenuto a battesimo da Stefano Raffaele, disegnatore di questo episodio in cui Spider-Man deve trovare un modo per salvare le vite (e i dati) degli abitanti di Nueva York dal tocco bruciante del mostro! Cosa significa per il futuro di Nueva York questa nuova mostruosità scalcinata? Inoltre fa il suo ritorno lo Specialista!

Learn more about the horrors that await in ‘Miguel O’Hara – Spider-Man 2099’ #1: https://t.co/HrpdGcoWwI pic.twitter.com/11BhnzSQkz — Spider-Man (@SpiderMan) September 21, 2023