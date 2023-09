Marc Spector muore… ma arriva Vengeance Of The Moon Knight!

Dopo mesi di teaser e anticipazioni, la Marvel ha annunciato la morte di Marc Spector alla fine dell’attuale serie di Moon Knight e il lancio, a partire da gennaio, della nuova serie Vengeance Of The Moon Knight.

Nel corso di Moon Knight #28-30 i lettori assisteranno ai drammatici momenti finali di Marc Spector, ma la missione dello scrittore Jed MacKay e dell’artista Alessandro Cappuccio è tutt’altro che conclusa! All’inizio del nuovo anno, l’acclamato team creativo farà entrare il personaggio nella sua fase successiva in Vengeance Of The Moon Knight #1!

The Knight is dead. Witness the terminal seconds of Marc Spector’s life in ‘Moon Knight’ #30, coming this December. Stay tuned tomorrow for a special announcement about the next era of @jedmackay and @AlesCappuccio’s hit run.🌙 pic.twitter.com/1nfzUwNhQ5 — Moon Knight (@moonknight) September 14, 2023

Nel corso di 30 numeri, MacKay e Cappuccio hanno rivitalizzato il mito di Moon Knight con l’introduzione di un nuovo pugno di Khonshu, Hunter’s Moon; il ritorno dell’arcinemico di Moon Knight, Black Spectre; e una nuova entusiasmante vocazione per Marc Spector alla Midnight Mission! Ora, questo blockbuster raggiunge un punto di svolta esplosivo, mentre i pezzi vanno al loro posto per la definitiva scomparsa di Moon Knight.

Quando la polvere si poserà, un nuovo avatar dell’ira di Khonshu si risveglierà! Completo di un nuovo look e di un’inestinguibile sete di battaglia, questo misterioso nuovo Moon Knight emerge per prendere il posto di Marc in Vengeance Of The Moon Knight, un Legionario Lunare più letale per i tempi bui che ci aspettano!

After the death of Moon Knight…comes his vengeance. @jedmackay and @AlesCappuccio’s transformative work on Moon Knight continues in ‘Vengeance of the Moon Knight’ #1, coming this January: https://t.co/bQtW1X29Fk pic.twitter.com/bpK0Om41i6 — Moon Knight (@moonknight) September 15, 2023

Listata a lutto, la Missione di Mezzanotte resiste! Ma chi è rimasto a mantenere la fede? E come sono stati cambiati dal colpo di grazia dello Spettro Nero? Il prossimo capitolo di Moon Knight inizia qui, mentre i congregati della Missione di Mezzanotte raccolgono i pezzi e portano avanti la missione… e si ritrovano ad affrontare un nuovo misterioso nemico dai paramenti inquietantemente familiari.

Ecco le dichiarazioni di Jed MacKay sulla nuova era di Moon Knight:

“Moon Knight può anche morire, ma Vengeance Of The Moon Knight si alza, strappandosi alla tomba! Siamo entusiasti di dare vita al prossimo capitolo di questa saga, mentre la Missione di Mezzanotte si sta riprendendo da una recente perdita… eppure, Moon Knight si aggira ancora per le strade notturne? Nonostante gli eventi apocalittici di Moon Knight #28-30, abbiamo ancora molto da raccontare nella storia del Cavaliere Lunare, e sono entusiasta che i lettori si uniscano a noi!”

Alessandro Cappuccio ha raccontato il suo punto di vista e spiegato il nuovo design di Moon Knight:

“Lavorare con Tom [Brevoort] e Jed è una delle cose più naturali che abbia mai fatto, siamo in perfetta sintonia e spero che il nostro rapporto duri ancora a lungo. Questo nuovo ciclo di Moon Knight riserverà diverse sorprese ai lettori e non vedo l’ora di potervele mostrare nei prossimi mesi. Avevamo bisogno di un nuovo costume nero in questa serie, quindi eccoci qui! Per il design mi sono ispirato alle armature a bande dell’antico Egitto, cercando di rimanere fedele all’atmosfera del personaggio. Ho sostituito i classici manganelli con armi simili che ricordano i fiori del Nilo raffigurati nei geroglifici. È un nuovo Moon Knight sia nell’aspetto che nello spirito e aveva bisogno di un cambio di look per adattarsi alla situazione, come vedrete!”.

After Death comes Vengeance.. This is the my new Moon Knight costume for the new series coming out in the new year “Vengeance of the Moon Knight” script obviously by @jedmackay and colerd by @rachellecheri , hope you like it! #MoonKnight #Marvel pic.twitter.com/Fr9nzdLKt5 — Alessandro Cappuccio 🔜NYCC TABLE D41 (@AlesCappuccio) September 16, 2023

Immersa nel mistero, questa nuova e oscura era del personaggio promette di essere un punto di svolta monumentale per il mito di Moon Knight e anche l’artista superstar Greg Capullo è qui per celebrare l’evento con nuove variant cover!

Artist @GregCapullo marks the death and rebirth of Moon Knight with new variant covers for December’s ‘Moon Knight’ #30 and January’s ‘Vengeance of the Moon Knight’ #1: https://t.co/1i58S6cMzt pic.twitter.com/m3g5nQSzk2 — Moon Knight (@moonknight) September 18, 2023

Il leggendario artista, noto per il suo prolifico lavoro in tutto il settore, è tornato quest’anno alla Marvel Comics. Con una moltitudine di variant cover, i fan potranno vedere Capullo dare vita ai loro personaggi Marvel preferiti con il suo stile iconico.