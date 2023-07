The Last Days of Moon Knight, la nuova morte di Marc Spector

La saga Knight’s End, appena iniziata su Moon Knight 25, sfocierà nel ciclo di tre episodi The Last Days of Moon Knight che segnerà la fine della gestione del personaggio di Jed Mackay e Alessandro Cappuccio.

Negli ultimi mesi è entrato in scena il terzo Black Spectre, una sorta di controparte oscura di Moon Knight che gestisce anche una sua Cappella Perigliosa, una specie di versione distorta della Missione della Mezzanotte in cui si offre di compiere quegli atti abbietti e criminali a chi lo chiede in cambio di favori da riscuotere.

The last days of Moon Knight… 🌙 #MarvelComics pic.twitter.com/6jBGAuhfpB

Lo scontro con Black Spectre non coinvolgerà solo Marc Spector, ma anche l’altro “Pugno di Khonshu”, Hunter’s Moon, che affianca il Cavaliere Lunare nella cover di Moon Knight 28.

The Last Days of Moon Knight porteranno alla morte dell’eroe, secondo quanto promesso dalla presentazione della Marvel, anche se non sarebbe certo la prima volta che Marc Spector si fa una vacanza nell’aldilà.

The clock is ticking, and a city hangs in the balance. When the dust settles, a new vengeance will be born.

The Last Days of Moon Knight begin in #MarvelComics‘ ‘Moon Knight’ #28 this October! 🌙: https://t.co/EpFeIRNnLm pic.twitter.com/LoFJRw1R3c

