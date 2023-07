Timeless: la lotta tra l’Immortale Moon Knight e Power Man

Per il terzo anno consecutivo la Marvel pubblicherà a dicembre uno speciale Timeless che offrirà qualche anticipazione sugli sviluppi narrativi del prossimo anno: dopo i primi due con protagonista Kang, quest’anno vedremo protagonisti l’Immortale Moon Knight e Power Man.

Disegnato da Juann Cabal, questo nuovo speciale sarà scritto da Jackson Lanzing e Colling Kelly. Il team di superstar, noto per il suo lavoro sulla serie regolare Guardiani della Galassia, introdurrà i lettori nel futuro oscuro dell’Universo Marvel.

In questo mondo condannato dall’arroganza dei suoi eroi, solo una battaglia continua a tenere banco. I fan assisteranno alla lotta finale dell’unico supereroe sopravvissuto della Terra, che si propone di porre fine al dominio di un crudele essere simile a un dio, plasmato da alcune delle forze più potenti dell’Universo Marvel. Come i precedenti capitoli di Timeless, anche questa ambiziosa saga conterrà scorci sconvolgenti sul prossimo anno di storie Marvel, compresi gli eventi che daranno il via all’inevitabile catena di eventi che ha portato alla fine dell’era degli eroi!

ANNOUNCED AT #MARVELSDCC: The last living Super Hero of the Marvel Universe gears up for one final battle in ‘Timeless’ #1. Read more: https://t.co/YV0vSPJLvR pic.twitter.com/va2VlWVLjk

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 23, 2023