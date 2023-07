Una settimana nella vita di Deadpool, con le cover di Greg Capullo

Deadpool sta per riaffacciarsi nelle sale cinematografiche e sarà protagonista anche sulle pagine dei fumetti, con un nuovo speciale che racconterà una sua tipica settimana fatta di omicidi. Inoltre sia lui che il suo coprotagonista in Deadpool 3, ovvero Wolverine, avranno l’onore di essere i primi a ricevere una copertina disegnata da Greg Capullo, al suo da tempo annunciato ritorno alla Marvel.

Capullo, un artista catapultato alla celebrità dopo il suo acclamato lavoro su Quasar e X-Force negli anni ’90 e numerose serie di grande impatto nel mondo dei fumetti, torna alla Marvel per la prima volta dopo decenni.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELSDCC: Superstar artist Greg Capullo returns to Marvel Comics later this year! Get a first look at his new ‘Wolverine’ #37 variant cover now. Read more: https://t.co/UXlWKhsTlE pic.twitter.com/N2AdRK98Fe — Wolverine (@itsthewolverine) July 21, 2023

Come annunciato alla San Diego Comic-Con, Capullo infatti firmerà la variant cover di Wolverine 37, in uscita a settembre, e dello speciale Deadpool: Seven Slaughters, che racconterà una settimana nella vita di Wade Wilson grazie ad alcuni degli autori che maggiormente hanno contribuito alla sua storia.

It’s a new comic! About me!!! Seven kills, seven days — just a normal week in the life of the best mercenary Marvel’s ever had (me). There’s a whole press release about it, right here: https://t.co/IQrXrDfTWQ pic.twitter.com/UgwpoYVuiW — Deadpool (@Deadpool) July 21, 2023

Sette uccisioni in sette giorni: i creatori di Deadpool più amati dai fan, passati e futuri, tra cui il co-creatore Rob Liefeld, Gail Simone, Cullen Bunn e altri, invitano i lettori a vivere una settimana nella vita di Wade Wilson, il miglior mercenario che la Marvel abbia mai avuto (chiedetelo a lui)! Dall’affrontare un nuovo assassino rivale, agli omicidi top secret, fino alle bizzarrie del Multiverso, Deadpool affronterà una missione emozionante dopo l’altra!

La lista degli autori comprende Rob Liefeld, Gail Simone, Cullen Bunn, Cody Ziglar, Marc Guggenheim e Justina Ireland ai testi e lo stesso Rob Liefeld, Greg Land, Whilce Portacio, David Baldeon e Philip Sevy ai disegni. Ma Deadpool non è la sola creazione Marvel che Rob Liefeld rivisiterà nel prossimo futuro: tra le altre cose, infatti, è stato anticipato anche il ritorno di Major X.