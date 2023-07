Fall of X: New X-Men, le origini di Uncanny Spider-Man e gli X-Men di Latveria

Una formazione di X-Men al servizio del Dottor Destino, le origini di Uncanny Spider-Man nello special X-Men Blue: Origins e l’annuncio di una nuova incarnazione dei New X-Men: sono alcune delle anticipazioni emerse dal panel Designing the X-Men tenutosi alla San Diego Comic-Con alla vigilia dell’Hellfire Gala che darà il via a Fall of X, la saga che ridefinirà lo status quo dei mutanti nel Marvel Universe.

La prima notizia è X-Men Blue: Origins #1, un one-shot dello scrittore Si Spurrier e dell’artista Wilton Santos (con una copertina di Frances Manapul) che racconta la vera origine del classico X-Man Nightcrawler, che durante Fall of X assumerà l’identità di Uncanny Spider-Man nell’omonima miniserie di cinque numeri. La descrizione ufficiale recita:

“Pensate di sapere come l’amato diavolo blu sia arrivato in questo mondo tormentato? Pensate di conoscere la storia della sua mendace mamma Mystica? Non è così! Madre e figlio si ricongiungono in un racconto che ribalta le carte in tavola, che svela segreti custoditi da decenni e ridefinisce entrambi i personaggi per sempre. Un pezzo da collezione istantaneo”.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELSDCC: The truth behind Nightcrawler’s birth will be revealed in ‘X-Men Blue: Origins’ #1! 🔵 Read more here: https://t.co/sY7FaIMQpK pic.twitter.com/Wrc50Qs5CG — Marvel Entertainment (@Marvel) July 20, 2023

La Marvel ha anche presentato in anteprima X-Men #29 di dicembre, che introduce gli X-Men di Latveria, la squadra personale di mutanti latveriani del Dottor Destino che mira a prendere il posto degli X-Men krakoani come migliore squadra di mutanti al mondo. Da notare, nella copertina di Joshua Cassara, la presenza di Ms Marvel tra la formazione di X-Men “classici” e del classico Wolverine con il costume giallo:

“Con gli X-Men al loro punto più basso, un altro gruppo si è mosso per rivendicare il loro titolo… questa è una banda di mutanti patriottici di Latveria fedeli solo al grande e terribile Dottor Destino! Amati e celebrati dalla nazione che sono tenuti a proteggere, questa è una squadra di X-Men per la quale Fall of X ha lasciato il posto a una gloriosa ascensione”.

Infine, la Marvel ha preannunciato un altro nuovo X-team con un teaser che recita semplicemente “Chi sono i New X-Men?”.

Who Are the New X-Men? Krakoa may fall, but the X-Men never will. pic.twitter.com/DGuaBTvClZ — Marvel Entertainment (@Marvel) July 20, 2023

Sebbene l’editore non abbia rilasciato altre informazioni su chi siano questi New X-Men, è stato anticipato che la squadra farà una prima apparizione a novembre prima di debuttare completamente nel 2024. Il font del promo rimanda al logo utilizzato nella storica saga de L’Era di Apocalisse: che ci possa essere qualche legame?