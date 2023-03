Fall of X si apre con il Galà Infernale e porta al ritorno degli Uncanny Avengers

Nel corso dell’evento online X-Men: 60 Uncanny Years riservato ai sottoscrittori di Marvel Unlimited l’editor delle testate mutanti Jordan White, l’assistente editor Lauren Amaro e lo scrittore di X-Men e Iron Man Gerry Duggan hanno annunciato le novita riguardanti Fall of X, l’evento mutante che si aprirà con la nuova edizione del Galà Infernale e che porterà alla nascita di una nuova formazione di Uncanny Avengers.

Descritto come un evento estremamente cupo, Fall of X inizierà nello speciale X-Men: Hellfire Gala 2023, dove sarà presentata la nuova formazione degli X-Men (con un componente scelto attraverso l’X-Men Vote) e i mutanti sfoggeranno ancora una volta gli abiti ideati da alcuni grandi disegnatori, tra cui gli autori dell’albo Russell Dauterman, Kris Anka, Joshua Cassara, Adam Kubert, Pepe Larraz, R.B. Silva, Luciano Vecchio e altri.

Il Galà Infernale non sarà soltanto un fumetto: in collaborazione con D23 infatti la Marvel organizzerà la prima edizione dell’Hellfire Gala dal vivo durante la San Diego Comic-Con, il 22 luglio.

Just announced at the @MarvelUnlimited #XMen60 Uncanny Years Live Virtual Event — Mutants, heroes, villains, and those in between are invited to the first ever real-life #XMenHellfireGala in San Diego on July 22 with @DisneyD23! Learn more: https://t.co/MkF0fYmAML pic.twitter.com/syfHzUiG5Y — Marvel Entertainment (@Marvel) March 17, 2023

Ma il Galà Infernale non sarà soltanto una festa glamour: una serie di attacchi simultanei ai governi statunitense e krakoano causeranno vittime tra leader mondiali e persone innocenti, facendo ricadere la colpa sugli X-Men e spingendo Capitan America a formare una nuova squadra di Uncanny Avengers. Composta dallo stesso Cap, Quicksilver, Psylocke, Rogue, Deadpool e Penance questa squadra avrà il compito di dimostrare che la collaborazione tra umani e mutanti è ancora possibile.

Just announced at the @MarvelUnlimited #XMen60 Uncanny Years Live Virtual Event — The #FallOfX brings the Uncanny Avengers back for a new series by @GerryDuggan and @JavierGarron! Learn more: https://t.co/OGpSyocDjZ pic.twitter.com/65twl94UiQ — Marvel Entertainment (@Marvel) March 17, 2023

Dopo l’anticipazione sullo speciale Free Comic Book Day distribuito negli States il 6 maggio, Gerry Duggan e Javier Garron firmeranno Uncanny Avengers 1, in uscita il 16 agosto e parte integrante di Fall of X. Si tratta solo dell’inizio della saga che sconvolgerà in maniera definitiva il panorama mutante della Marvel.