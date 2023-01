X-Men Vote 2023: ecco i candidati, si vota fino al 3 febbraio

Si apre l’edizione 2023 di X-Men Vote, l’opportunita che viene data ai fan di eleggere uno dei membri della prossima formazione degli X-Men.

Come ogni anno il risultato di X-Men Vote sarà annunciato alla vigilia dell’Hellfire Gala, che si terrà a giugno 2023 e che segnerà l’inizio di Fall of X, la saga che ridefinirà radicalmente il panorama mutante Marvel. Scopriamo quali sono i candidati di quest’anno.

It’s all up to you. ❌ Vote for which of these candidates you want to become a member of the X-Men at https://t.co/jRlIw5V8Ja! #XMenVote pic.twitter.com/7pSpaGj9Mq — Marvel Entertainment (@Marvel) January 31, 2023

CANNONBALL

Uno dei “Nuovi Mutanti” originali, la seconda classe di studenti della Xavier School, Sam Guthrie ha fatto molta strada. La sua capacità di trasformarsi in una palla di cannone umana, volando con grande potenza ad alta velocità e rendendosi “quasi invulnerabile”, lo ha portato da essere un goffo adolescente allampanato a un padre sposato che è sia un ex X-Man che un Avengers! Perché non portarlo di nuovo in prima linea?

DAZZLER

Dazzler si è fatta notare originariamente come pop star, utilizzando il suo potere mutante segreto di trasformare il suono in luce come parte del suo spettacolo sul palco. Diventare un’eroina e unirsi agli X-Men non ha mai affievolito il suo potenziale come star, anche se ha imparato a usare la sua capacità di abbagliare come arma offensiva. Da allora, è stata agente dello S.H.I.E.L.D., combattente per la libertà, madre di un paradosso temporale e cacciatrice di vampiri. Non è forse giunto il momento per Alison Blaire di reclamare il centro della scena?

FRENZY

Forza sovrumana, velocità, resistenza, agilità, riflessi e durata hanno reso Joanna Cargill un avversario formidabile per chiunque la incroci. Dai primi giorni in cui si è opposta agli X-Men come membro dell’Alleanza del Male di Apocalisse, al periodo in cui ha fatto parte degli Accoliti di Magneto e dei Marauder di Mister Sinister, fino al periodo in cui si è schierata dalla parte del bene con la Jean Grey School e infine come ambasciatrice intergalattica con lo S.W.O.R.D., Frenzy ha tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi cosa!

JUBILEE

Entrata a far parte degli X-Men come adolescente in fuga, Jubilation Lee ha sparato fuochi d’artificio esplosivi dalle mani contro il male per molti anni, anche quando ha perso i suoi poteri nell’M-Day. Tuttavia, questo non le ha impedito di combattere per ciò che è giusto: prima come New Warrior, utilizzando una tuta elettrica, e poi come vampiro, andando contro ogni impulso mostruoso che derivava da quella trasformazione. Guarita da quella maledizione e con i suoi poteri mutanti restituiti, Jubilee merita di reclamare il suo posto nell’X-team!

FENOMENO

Fratellastro non mutante del Professor X, Cain Marko ha reclamato tempo fa la gemma dell’antico “dio” Cyttorak, trasformandolo nel bruto inarrestabile noto come Juggernaut, il Fenomeno. Per molti anni è stato una spina nel fianco degli X-Men, scatenandosi spesso nelle loro vite e lasciando dietro di sé solo rovine. Recentemente, tuttavia, Caino si è scrollato di dosso l’influenza malvagia del suo maestro oscuro, rivendicando il potere di Juggernaut alle sue condizioni e facendo ammenda per le sue azioni passate.

PRODIGY

Prodigy possiede il potere della psicomimetica, una forma di telepatia che gli permette di acquisire le abilità e le conoscenze di chi gli sta vicino. Questo gli permette di avere la stessa padronanza di qualsiasi abilità – mentale o fisica – di coloro che lo circondano. La sua capacità di conservare le conoscenze provenienti da queste fonti lo rende un mutante ancora più formidabile: è brillante in biologia, computer, arti marziali e pianificazione strategica. David Alleyne può prendere in prestito da altri, ma è unico nel suo genere.

È possibile partecipare ad X-Men Vote 2023 fino alle 23:59 locali di venerdì 3 febbraio (le 6 del mattino di sabato 4, in Italia).