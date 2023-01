Si apre il nuovo X-Vote e arriva Before the Fall, il preludio a Fall of X

L’era krakoana degli X-Men sta per arrivare ad un drammatico punto di svolta con Fall of X, la saga che da quest’estate promette di rivoluzionare il panorama narrativo dei mutanti Marvel e che sarà introdotta da quattro speciali Before the Fall.

La storia prenderà il via dalla terza edizione dell’Hellfire Gala, che anche quest’anno vedrà la presentazione della nuova formazione degli X-Men. Come nelle due edizioni precedenti, tra i nuovi membri del gruppo mutante ce ne sarà uno scelto attraverso il voto dei fan, grazie all’X-Vote che durerà dalle 15 di martedì 31 gennaio (le 9 del mattino sulla costa atlantica degli States) fino alle 23:59 locali di venerdì 3 febbraio (le 6 del mattino di sabato 4, in Italia).

I candidati per il nuovo X-Vote verranno rivelati in concomitanza con l’apertura delle votazioni.

Prima dell’annuale Hellfire Gala verranno però pubblicati alcuni speciali Before The Fall, tra maggio e giugno, che concluderanno trame a lungo rimaste in sospeso, reintrodurranno i protagonisti principali e metteranno tutti i pezzi al loro posto per i drammatici eventi della terza edizione del Galà Infernale.

Dai team creativi possiamo notare che questi speciali sembrano prendere il posto di serie già esistenti, che probabilmente verranno quindi chiuse prima di Fall of X (o, nel caso di quelle coinvolte in Sins of Sinister, non torneranno al loro titolo originale). Dalla lista mancano Wolverine e X-Force, che dovrebbero essere coinvolte a loro volta in un crossover che risolverà tutte le trame di Benjamin Percy.

Mutantkind’s next evolution is on the horizon. 🌺 The foundation of Krakoa begins to crack in upcoming ‘X-Men: Before the Fall’ comics that will usher in the X-Men’s next status quo: FALL OF X! Learn more: https://t.co/MKWVJJ7M3W pic.twitter.com/lplQYPlg6n — Marvel Entertainment (@Marvel) January 30, 2023

Andiamo a vedere nel dettaglio gli speciali Before The Fall: