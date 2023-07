Secret Invasion: Samuel L. Jackson e il cast presentano la serie

Disney Plus ha diffuso un nuovo trailer della serie Marvel Studios Secret Invasion, il thriller spionistico che vede Nick Fury affrettarsi a scongiurare il caos senza fidarsi di nessuno.

La serie era stata presentata su Zoom dal produttore Kevin Feige insieme a Jonathan Schwartz, al regista Ali Selim e agli interpreti Samuel L. Jackson (Nick Fury), Olivia Colman (Sonya Falsworth), Emilia Clarke (G’iah), Ben Mendelsohn (Talos), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Cobie Smulders (Maria Hill) e Don Cheadle (James ‘Rhodey’ Rhodes).

Si tratta della 14esima volta tra film e serie che Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury, ora senza benda, come racconta lo stesso attore: “È la sua seconda apparizione dopo il blip. È stato lontano per un po’. È vulnerabile e stanco, ho anche un ginocchio malandato oltre all’occhio“. Continua: “Scopriremo di più su di lui e vi piacerà ancora di più, come la sua cucina ad isola nella casa che lo aspettava dopo il blip”. Forse il futuro è un cooking show Cucina con Nick Fury, scherza l’attore. “Non è una storia di supereroi, ma di Nick Fury, quindi molto umana parlando di fiducia, più intimista”.

Perché arrivare dopo una tale pausa, forse la più lunga finora nell’MCU seriale? Otto mesi sono trascorsi tra il finale di She-Hulk e l’inizio di Secret Invasion. Risponde Kevin Feige: “Perché banalmente erano finalizzati gli episodi e pronti per la distribuzione (ride). Vedremo le ripercussioni di questa storia nei prossimi prodotti Marvel”. Continua insieme a Schwartz: “Ci siamo ispirati a Winter Soldier ma in modo diverso. Ci sono sempre differenti generi nelle serie Marvel Disney Plus e qui tocchiamo la spy story. Ci siamo ispirati al thriller de Il terzo uomo, ma non solo, anche la regia ha contribuito a settare il tono che volevamo”.

Dice l’Head Writer Kyle Bradstreet: Quando è venuta l’idea ai tempi di Captain Marvel, bisognava riportare i personaggi con un motivo ma non sapevano ancora che sarebbe stato con la run fumettistica di Secret Invasion. Una volta scelta, il è venuto da sé vista la trama alla base della storia”.



Se ritroviamo Talos in un momento difficile, Fury fa una sorta di ghosting a Maria Hill, scherzano gli interpreti Jackson e Smulders. Ritroviamo per l’ottava volta come veterano dell’MCU anche Don Cheadle: “Rhodey è più politico che militare e supereroe ora, ha un nuovo ruolo. Scopriremo cosa c’è sotto il cappuccio e ci sarà un collegamento ad Armor Wars”. D’altronde è tutta la serie ad essere più umana e meno super. “Rhodey senza Avengers è stato liberatorio, finalmente (ride). È stato molto bello poter lavorare di nuovo a stretto contatto con Samuel. Non credo fosse originariamente prevista la presenza di Rhodey, ma sono felice si sia aggiunto lungo la strada”.

Passiamo alle new entry, a partire da Olivia Colman. “Con tutti gli interpreti seduti qui, chi non vorrebbe sedere accanto a queste incredibili persone? Da sole già sono tanto, insieme sono tutto!” scherza l’attrice, una spanna sopra gli altri nel serial. Continua: “Appena ho sentito Marvel ho detto ti prego sì alla mia agente, indipendente dal progetto”. Presenta poi il suo personaggio: “Sonya lavora per l’MI6, adora il rosso e magari non è sempre così amichevole. Lavorare con Samuel è stato il massimo!”

Altra new entry è Ben Kingsley, ovvero il villain a capo della ribellione Skrull Gravik: “Credo che lui non si fidi nessuno, non solo Fury, a parte se stesso, forse (ride). Non sono andato a leggere le teorie dei fan sul personaggio”.

L’ultima new entry è Emilia Clarke che non è nuova alla serialità dopo otto stagioni del Trono di Spade: “Con gli spoiler ci avevo già fatto il callo, non era il mio primo rodeo. Questo è stato sicuramente un set sicuro e accogliente. Ben, che è quello con cui interagisco di più in scena, è stato molto gentile e disponibile. Crea tensione ma libertà allo stesso tempo”.

Nella serie, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità. Qui le nostre impressioni sui primi episodi.

Secret Invasion di Marvel Studios è disponibile ora in streaming in esclusiva su Disney Plus. Il finale della serie arriverà mercoledì 26 luglio sulla piattaforma streaming.