Secret Invasion: Gli Skrull sono tra noi | Recensione del cofanetto Marvel

Tobia Brunello 2023-06-20T17:30:06+02:00 Autori: AA. VV. Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 116,00 4 Volumi Cartonati a colori 18.3X27.7 – Pagine variabili Data di pubblicazione: 23/3/2023

In previsione dell’uscita su Disney+ della miniserie in 6 episodi Secret Invasion Panini ha pubblicato un lussuoso cofanetto che raccoglie alcune delle più importanti storie riguardanti gli Skrull, tra cui il crossover omonimo.

Il cofanetto si presenta davvero bene, con un’immagine di un Skrull realizzata da Gabriele Dell’Otto a campeggiare su un lato così come si va a comporre sulle coste dei quattro volumi affiancati. I quattro volumi cartonati, disponibili anche singolarmente, sono impaginati in maniera elegante e presentano anche qualche extra curioso, in particolare il primo della serie.

Andiamo ad analizzare uno per uno i quattro volumi che compongono questo cofanetto di Secret Invasion.

Secret Invasion 1: La Guerra Kree-Skrull

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, Roy Thomas, Sal Buscema, Neal Adams, John Buscema

Casa Editrice: Panini Comics

Provenienza: America

Prezzo: € 31,00

Cartonato a colori 18.3X27.7 – 240 Pagine

Il primo volume del cofanetto raccoglie alcune storie fondanti del Marvel Universe, che sarebbero poi state alla base di innumerevoli storie oltre che a Secret Invasion. Si parte da Fantastic Four #2, di Stan Lee e Jack Kirby, prima apparizione degli Skrull. Storia ancora tanto orientata a quelle di suspance e fantascienza che animavano i magazine pre-Marvel, è ormai un grande classico Marvel per la sua particolare risoluzione, ovvero Mr Fantastic che ipnotizza gli alieni mutaforma costringendoli a vivere come mucche sulla Terra.

Questo episodio serve come fondamento della saga che occupa la maggior parte del volume, ovvero la Guerra Kree-Skrull, saga degli Avengers (con ospite il primo Capitan Marvel) che vede gli eroi coinvolti nel millenario conflitto tra le due razze aliene, conflitto che sta coinvolgendo la Terra.

Primo vero evento di portata cosmica degli Avengers, la storia sfrutta per la prima volta in maniera davvero sorprendente le proprietà mutaforma degli Skrull, qui utilizzate per infiltrarsi ai più alti livelli del governo americano e mettere in atto una propaganda contro gli Avengers, in una sorta di critica al maccartismo. La storia inizia con gli onestissimi disegni di Sal Buscema, ma ha una vera e propria impennata qualitativa con l’arrivo di Neal Adams, che dona alla storia un dinamismo e un pathos senza pari per l’epoca. Nel finale è un altro maestro come John Buscema ad arrivare a chiudere la vicenda, con un tratto meno rivoluzionario e dinamico di Adams ma ugualmente, se non di più, epico.

When I think of Neal Adams I think DC and Green Arrow/Lantern or Batman. I forget he did strong work with #Marvel too. Here is his work on The #Avengers 96. Words by Roy Thomas. This is from the trade The Kree-Skrull War, which is the only way I can afford to own these issues. pic.twitter.com/gNgIKKP0qp — Ted “The Sweeper” Sallis (@revco292572000) November 11, 2021

Secret Invasion 2: Skrull Kill Krew

Autori: Grant Morrison, Mark Millar, Adam Felber, Steve Yeowell, Rob Di Salvo, Mark Robinson

Casa Editrice: Panini Comics

Provenienza: America

Prezzo: € 31,00

Cartonato a colori 18.3X27.7 – 256 Pagine

Con il secondo volume si fa un salto a metà anni ‘90 e troviamo due delle firme più prestigiose dei comics, che realizzano un progetto estremamente particolare in un momento in cui non erano ancora le superstar che sarebbero diventate: Grant Morrison e Mark Millar.

Con Steve Yeowell ai disegni i due scrittori britannici ci introducono alla Skrull Kill Krew, un improbabile gruppo di personaggi che, dopo aver mangiato hamburger derivati dagli Skrull tramutati in mucche tanti anni prima da Mr. Fantastic, hanno sviluppato poteri mutaforma e la capacità di individuare gli Skrull sotto mentite spoglie. Morrison e Millar mettono in scena una storia che si lascia andare ad eccessi e situazioni grottesche, con personaggi che vorrebbero essere borderline ma che non colpiscono particolarmente. Rimane originale lo skinhead inglese che collabora con il leader afroamericano, ma alcuni stereotipi come la ragazza punk o la top model anoressica risentono molto dell’”estetica MTV” di quegli anni che è ormai tramontata.

Anyway, the titular Skrull Kill Krew is made of a very 1995 cast of characters, including a guy with dreadlocks and a “comedy relief” racist skinhead whose Skrull powers are giving him vitiligo! My Millar-senses are tingling… pic.twitter.com/8SSFsmRDeS — Rob London (@rulerbulon) May 16, 2021

Si tratta del volume meno coerente del cofanetto, dato che raccoglie sia la miniserie originale del 1995 che la seconda, uscita dopo il crossover Secret Invasion nel 2009 e ancora inedita in Italia. Nel corso di quella saga i personaggi erano stati ripresi in un ciclo di storie di Avengers: The Initiative, che sembrava porre le basi per una nuova incarnazione della Skrull Kill Krew. In realtà Adam Felber, sceneggiatore di questa miniserie disegnata da Rob Di Salvo e Mark Robinson disfa immediatamente quanto si era costruito in quelle storie e decide di ritornare ai personaggi originali, i quali però non sono più nemmeno quegli stereotipi anni ‘90 con cui giocavano Millar e Morrison ma risultano particolarmente anonimi (sempre con l’eccezione dello skinhead Moonstomp, che per un effetto collaterale dei suoi poteri mutaforma si ritrova con l’aspetto di un afroamericano… Spunto carino ma poco approfondito).

Entrambe le miniserie vorrebbero essere grottesche e satireggianti ma ci riescono solo in minima parte, finendo per prendersi anche troppo sul serio sulla parte supereroistica.

Secret Invasion 3: Secret Invasion

Autori: Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Alex Maleev

Casa Editrice: Panini Comics

Provenienza: America

Prezzo: € 32,00

Cartonato a colori 18.3X27.7 – 264 Pagine

Ecco nel terzo volume la saga che da il nome al cofanetto intero e alla serie TV, Secret Invasion!

Nata come trama per un crossover tra le due serie degli Avengers scritte all’epoca da Brian Michael Bendis, New Avengers e Mighty Avengers, la serie fu promossa a evento crossover che coinvolse quasi tutte le serie Marvel dell’epoca.

La portata della storia effettivamente si prestava bene ad essere estesa a tutto il Marvel Universe: nel mondo post-Civil War, in cui buona parte dei supereroi è alle dipendenze dirette del governo e altri sono invece fuggitivi ricercati, si scopre che gli Skrull si sono infiltrati ad ogni livello della comunità superumana, e nessuno è più sicuro dell’identità dei suoi compagni.

Purtroppo la parte migliore di Secret Invasion è stata raccontata nelle storie che precedevano la saga vera e propria, che non sono presenti nel cofanetto, quelle in cui la paranoia e l’insicurezza si diffondevano tra i vari personaggi. La miniserie in 8 episodi raccolta in questo volume, scritta da Bendis e disegnata da Leinil Francis Yu, racconta l’invasione Skrull vera e propria, quanto ormai c’è ben poco di “segreto”.

Ci sono alcuni passaggi della storia in cui si esplicita la paranoia e il dubbio, ma un po’ tutto si risolve in una scazzottata che tradisce un po’ le premesse, fino al paradosso di risolvere un’invasione “segreta” con uno scontro tra le due “armate” nel bel mezzo di Central Park.

Chiude il volume l’epilogo, lo speciale Secret Invasion: Dark Reign, disegnato da Alex Maleev, che pone le basi per il successivo periodo del Marvel Universe. Buona storia alla Bendis in cui i personaggi non fanno altro che chiacchierare ma mantiene lo stesso un ritmo narrativo altissimo, l’unico difetto è che c’entra ben poco con Secret Invasion e il resto del cofanetto.

Secret Invasion 4: Vi Presento gli Skrull

Autori: Robbie Thompson, Niko Henrichon, Mattia de Iulis, Javier Rodriguez

Casa Editrice: Panini Comics

Provenienza: America

Prezzo: € 22,00

Cartonato a colori 18.3X27.7 – 152 Pagine

L’ultimo volume del cofanetto raccoglie la miniserie che, tra le altre cose, ha visto l’esordio di un personaggio che è tra i protagonisti di Secret Invasion su Disney+, ovvero l’ufficiale Skrull G’Iah, interpretato da Emilia Clarke.

Probabilmente i due personaggi non avranno molto in comune al di là del nome, ma questa miniserie di Robbie Thompson e Niko Henrichon è, a livello di atmosfera, quanto di più vicino ci sia alla serie TV.

La miniserie racconta le avventure di una famiglia di agenti Skrull infiltrati sulla Terra sotto le mentite spoglie di una normalissima famiglia della periferia americana, i Warner. Ma qualcuno sta dando la caccia agli Skrull e costringe i Warner a prendersi sempre più rischi.

Molto vicina come atmosfere alla serie di spionaggio The Americans, Vi Presento gli Skrull mantiene alta la tensione narrativa lungo tutta la storia, riuscendo a dare informazioni sul background dei personaggi nel corso della vicenda e riuscendo a donargli spessore nel corso delle relativamente poche pagine a disposizione.

In coda al volume trova spazio lo speciale Road to Empyre che oltre a fungere da epilogo alle vicende della famiglia Warner offre un excursus sulla storia della guerra Kree-Skrull, andando ben oltre quanto raccontato nel primo volume del cofanetto: disegni splendidi di Mattia De Iulis per le sequenze nel presente, con gli episodi “storici” riassunti dalle belle tavole di Javier Rodriguez.