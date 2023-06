Captain Marvel torna con un nuovo costume nella nuova serie di Alyssa Wong e Jan Bazaldua

Dopo la conclusione della lunga run (50 numeri) di Kelly Thompson e la miniserie Dark Tempest firmata da Ann Nocenti e Paolo Villanelli, Captain Marvel tornerà ad ottobre con una nuova serie regolare scritta da Alyssa Wong e disegnata da Jan Bazaldua, giusto in tempo per l’uscita di The Marvels al cinema.

Captain Marvel #1 segnerà una svolta rivoluzionaria per l’iconica eroina cosmica, che si risplenderà con un nuovo look grazie all’artista superstar Jen Bartel! Il recente design di Carol per l’Hellfire Gala è stato un successo per i fan, e ora l’artista ne ha realizzato una versione più elegante e modificata per questo nuovo viaggio di Carol.

A new era means new challenges and, of course, a new costume. 💥

‘Captain Marvel’ by @crashwong and @Janbazaldua67 takes off this October. Find out more here: https://t.co/Ce1oFK1Dvf pic.twitter.com/Fi4RvRSBHU

— Captain Marvel (@captainmarvel) June 16, 2023