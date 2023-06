Ad Halloween i Marvel Zombies risorgono in bianco, nero e sangue

In occasione del prossimo Halloween tornano in scena i Marvel Zombies, con una speciale miniserie antologica in bianco, nero e sangue!

Con la partecipazione di autori come Garth Ennis, Alex Segura, Ashley Allen, Rachael Stott, Javi Fernandez e Justin Mason, il primo dei quattro numeri che comporranno Marvel Zombies: Black, White & Blood uscirà il 25 ottobre.

La più recente antologia in bianco, nero e rosso prodotta dalla Marvel ha avuto come protagonista Darth Vader, mentre in precedenza Moon Knight, Deadpool, Elektra, Wolverine e Carnage avevano ricevuto la loro antologia. In particolare la miniserie dedicata a Moon Knight è stata accolta con molto favore dalla critica, ottenendo ben due nomination agli Eisner Awards, come miglior numero singolo e miglior storia breve.

Ecco un assaggio di ciò che è in serbo per Marvel Zombies: Black, White & Blood #1;

Il leggendario scrittore Garth Ennis torna nell’Universo Marvel insieme all’artista Rachael Stott per rivelare il tragico destino di Matt Murdock. Come zombie, Daredevil ha commesso peccati inenarrabili e ora è giunto il momento che un vecchio compagno ponga fine alle sue sofferenze.

Ammirate uno dei giorni più bui di Spider-Man in una storia scritta da Alex Segura e disegnata da Javi Fernández . Ha salvato il mondo più volte con una battuta e un colpo di mano, ma quando sarà costretto a combattere contro versioni diaboliche dei suoi cari, Peter Parker farà l’impensabile e si arrenderà?!

La scrittrice Ashley Allen fa il suo debutto alla Marvel Comics e collabora con l’artista Justin Mason per un racconto mozzafiato su Moon Knight. Scoprite come Khonshu, dio della luna e della vendetta, interviene in tempi apocalittici per proteggere il suo fedele avatar, Marc Spector!