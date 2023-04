Ann Nocenti scrive Captain Marvel nella mini Dark Tempest

Ann Nocenti e Paolo Villanelli firmeranno una nuova miniserie di Captain Marvel in uscita a luglio, Captain Marvel: Dark Tempest, che seguirà il finale della serie di Kelly Thompson (che chiude a giugno con il numero #50) e farà da ponte verso il rilancio del personaggio a novembre in concomitanza con l’uscita di The Marvels al cinema.

Paolo Villanelli è stato recentemente il disegnatore della serie Star Wars: Bounty Hunters, mentre Ann Nocenti è nota per essere stata a lungo editor della Marvel soprattutto sulle serie mutanti, ma anche acclamata scrittrice di Daredevil e co-creatrice di Longshot e Typhoid Mary.

In particolare con quest’ultimo personaggio si è dimostrata molto attenta alle tematiche femministe, e appare quindi naturale vederla all’opera sul personaggio femminile probabilmente di maggior rilievo della Marvel attuale.

Higher, further, faster — to the very end. 🌟 Writer Kelly Thompson will close out her historic run on #MarvelComics‘ Captain Marvel this June with a double-sized finale issue: https://t.co/56mOVnRKav pic.twitter.com/mEoYYKSQVS — Captain Marvel (@captainmarvel) March 21, 2023

“Ho iniziato a interessarmi a Carol Danvers durante l’iconica gestione di Kelly Sue DeConnick, per la qualità del suo lavoro, ma anche per l’abilità di Kelly Sue nel coinvolgere e abbracciare le lettrici”, ha dichiarato Ann Nocenti nel presentare Captain Marvel: Dark Tempest.

Industry legend @annienocenti pits Carol Danvers against one of Marv-Vell’s most lethal foes in #MarvelComics‘ ‘Captain Marvel: Dark Tempest’ this July! 💫: https://t.co/KwdpkJvIC9 pic.twitter.com/XDVOTjElfd — Captain Marvel (@captainmarvel) April 19, 2023

“I suoi Carol Corps sono fonte di ispirazione. Poi ho letto alcuni dei lavori di Kelly Thompson sull’ultima serie, e le sue storie sono così divertenti che mi sono innamorata di nuovo di Carol Danvers. Capitan Marvel è uno spasso, impertinente, divertente, spaccatutto e molto divertente da scrivere.

Ho pensato a una storia adrenalinica ambientata su un pianeta alieno ai margini di un buco nero nello spazio, ma questa odissea spaziale è legata agli amici di Carol (e a un paio di interessi amorosi) a Harpswell, nel Maine. Sarah Brunstad è un’editor brillante, è stato stimolante lavorare con lei. Avete un’idea stravagante? Sarah vi aiuterà a realizzarla.

Paolo Villanelli è un artista favoloso, inchioda ogni tavola, ogni scena, ogni numero. Letteralmente, un artista da sogno con cui lavorare. È un’arte stupenda, e in più insieme stiamo creando dei nuovi personaggi – un duo di cattivi e una squadra di eroi – e i disegni di Paolo sono così teneri, feroci e forti, che rende così facile scrivere questo libro. E stiamo ridisegnando un grande personaggio ereditato da Jim Starlin! Capitan Marvel si lascia trascinare in un’avventura spaziale con alcuni adolescenti tristi e cupi che credono che il pianeta sia già distrutto, perché preoccuparsi di costruire una famiglia o una carriera? Carol, naturalmente, ha quel luccichio negli occhi, come a dire: ‘Avanti, vi mostrerò come vivere'”.