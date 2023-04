The Marvels, il primo teaser trailer del sequel di Captain Marvel

I Marvel Studios hanno rilasciato il primo teaser trailer di The Marvels, il film del Marvel Cinematic Universe che funge da sequel diretto di Captain Marvel, oltre a ricollegarsi anche alle serie Disney+ WandaVision e Ms. Marvel.

La sinossi ufficiale dei Marvel Studios racconta che Carol Danvers, alias Capitan Marvel, “trova i suoi poteri intrecciati con quelli della sua super-fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e del Capitano Monica Rambeau, figlia della sua vecchia amica Maria. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare di concerto per salvare l’universo come ‘The Marvels‘”.

Brie Larson, che interpreta Carol, è apparsa brevemente alla fine della serie Ms. Marvel, in una scena post-credit in cui si vedono lei e Kamala Khan (Iman Vellani) scambiarsi apparentemente i corpi.

BREAKING: newly obtained audio from space 🔉🌌 pic.twitter.com/x7Z71gPWXl — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 10, 2023

All’inizio del teaser trailer di The Marvels la cosa si ripete ma questa volta è Monica Rambeau (Teyonah Parris) a scambiarsi con Kamala Khan, mentre è impegnata in un’esplorazione spaziale per conto di Nick Fury (Samuel L. Jackson) sulla stazione spaziale S.A.B.E.R..

Nel resto del teaser trailer di The Marvels vediamo Fury e Rambeau fare visita alla famiglia di Kamala (Saagar Shaikh nel ruolo di Aamir Khan, Zenobia Shroff nel ruolo di Muneeba Khan e Mohan Kapur nel ruolo di Yusuf Khan), per indagare sui poteri della ragazza, ma ben presto le cose precipitano in una girandola di scambi di ruoli (accompagnate dalla musica di Intergalactic dei Beastie Boys) tra Carol, Monica e Kamala, che costringerà le tre a formare un gruppo improvvisato per viaggiare nella galassia.

Nel trailer appaiono anche Zawe Ashton, nel ruolo del generale kree Dar-Benn (che brandisce quella che sembra l’arma universale di Ronan l’Accusatore) e Park Seo-joon, che interpreta il Principe Yan, oltre ad una schiera intera di gattini che dovrebbero essere altri Flerken come Goose, il “gatto” di Carol che Kamala osserva in azione, con suo sommo disgusto.

The Marvels uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 novembre, e sarà il terzo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, facendo seguito a Guardiani della Galassia Vol 3 e alla serie Disney+ Secret Invasion (dove assisteremo al ritorno in scena di Nick Fury).