Marauders 1: Programma Extinzione | Recensione

Tobia Brunello 2023-04-05T19:00:06+02:00 Autori: Steve Orlando, Crees Lee, Eleonora Carlini, Andrea Broccardo Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 17,00 Brossurato a colori 17X26 – 176 pagine Data di pubblicazione: 22/12/2022

Nel passaggio dalla fase Realm of X a quella Destiny of X dell’era krakoana degli X-Men molte serie hanno subito un restyling, tra cui Marauders.

La prima serie di Marauders, pubblicata in albetti singoli in Italia, vedeva la ciurma guidata dal capitano Kate Pryde navigare per il mondo con la missione di salvare i mutanti dove non potevano raggiungere Krakoa e distribuire i miracolosi farmaci krakoani laddove gli stati ostili non avevano accordi commerciali.

In realtà la serie ben presto è diventata il teatro principalmente del racconto delle varie macchinazioni all’interno della Corporazione Infernale, ovvero il cartello composto da Emma Frost, Sebastian Shaw e la stessa Kate Pryde per gestire l’economia di Krakoa.

Con la nascita della serie Immortal X-Men il focus riguardo Emma e Sebastian e il loro ruolo nell’economia krakoana si è spostato principalmente lì, e questa nuova serie scritta da Steve Orlando rilancia i Marauders ponendo maggiormente l’accento sul lato della squadra di salvataggio.

Ma come l’autore ha reso ben chiaro nelle sue ultime interviste, la prospettiva mutante del “salvataggio” è qualcosa che deve trascendere quella umana, e non ha confini di tempo o di spazio.

Questa formazione rimaneggiata dei Marauders (del vecchio gruppo rimangono solo Kate Pryde e Alfiere, oltre al draghetto Lockheed) infatti salperà addirittura alla volta dello spazio Shi’Ar, alla ricerca della verità riguardo ad una misteriosa prima generazione di mutanti che sarebbe vissuta decine di migliaia di anni fa sulla Terra e sarebbe scomparsa dopo uno scontro con gli antenati degli alieni ora alleati di Krakoa e governati dalla figlia di Xavier, Xandra.

La storia imbastita da Steve Orlando è molto complessa, e non si esaurisce solo in questo volume. Lo scrittore crea un nuovo capitolo della storia del Marvel Universe e si riaggancia a tanti elementi oscuri del Marvel Universe, talvolta solo come semplici easter egg e talvolta legandoli ad un affresco narrativo che appare però abbastanza pretenzioso e che rischia di sminuire alcuni pilastri dell’universo narrativo Marvel e in particolare di quello mutante.

I’ve never been part of a story as ambitious and innovative as Marauders 1-12. I could not be prouder of everyone’s work, or thankful for the support of people like Jonathan at every reveal, for the privilege to go big with a story that isn’t the same rote adventure. I’m honored. — The Steve Orlando (@thesteveorlando) March 30, 2023

In realtà nel seguito della storia Orlando renderà le sue rivelazioni meno “distruttive” rispetto a quanto già narrato rispetto a quanto possa sembrare all’inizio.

Il volume si apre con l’annual che ha fatto da ponte tra le due serie regolari, scritto da Orlando e disegnato da Crees Lee, in cui il nuovo gruppo di Marauders viene reclutato da Pryde e Bishop per andare a soccorrere Daken Akihiro. Oltre allo stesso Daken, le nuove reclute sono Psylocke (reduce dallo scioglimento degli Hellions), Aurora (che faceva coppia con Daken in X-Factor) Tempo (il cui ingresso nel gruppo era stato già prefigurato nella scorsa serie) e Somnus, amante di Daken degli anni ‘60 risorto in una storia di Marvel’s Voices: Pride scritta sempre da Orlando.

For folks wondering about the inspiration for this week’s revelations in MARAUDERS 4 (art by @eloelo and Matt Milla) – look no further than here!https://t.co/prv1BpictH But of course, mutants came from humans, right? There must be a mystery there…#XSpoilers #XTwitter #XMen pic.twitter.com/NN7UtqRgGq — The Steve Orlando (@thesteveorlando) July 15, 2022

La storia vera e propria parte con la serie regolare disegnata da Eleonora Carlini che vede l’aggiunta di un membro decisamente inatteso: Cassandra Nova, la genocida “sorella” di Xavier, la cui mente è stata “curata” da Jean Grey. È lei a rivelare il coinvolgimento degli Shi’Ar nella scomparsa della prima generazione di mutanti, e diventa una sorta di membro del gruppo.

Heyyy!!! It’s me with a small part of the work I did this year! Wow…so many things I did, and so many I want to create soon! I can’t wait to jump in the next one. Are you ready for 2023?!#artvsartist #artvsartist2022 pic.twitter.com/WU490CW9pj — ☽▲Eleonora Carlini▲☾ (@eloelo) December 9, 2022

I disegni di Eleonora Carlini sono molto efficaci nei primi episodi, in particolare nel rappresentare le espressioni dei personaggi. Con Cassandra Nova in particolare la disegnatrice sembra divertirsi tantissimo. Ma purtroppo, che sia dovuto alle scadenze ravvicinate o ad una scarsa sintonia con le sceneggiature di Orlando, più si va avanti con la vicenda e più le tavole si fanno caotiche e confuse, con certi passaggi che risultano davvero di difficile comprensione. L’ultimo episodio del volume, disegnato da Andrea Broccardo, risulta meno caotico, ma nel complesso l’impressione è che Orlando voglia comunicare troppe cose che non vengono trasmesse bene dai disegni.

world’s gone to shit but @eloelo is just killing it on Marauders pic.twitter.com/epwEmKiIbz — incredible sulk (@gothjones) May 4, 2022

La serie insomma parte bene ma poi scivola in una spirale di caos, a causa di una trama decisamente troppo intricata fatta di viaggi nel tempo e nello spazio senza che le “regole” siano esplicitate bene, e scene d’azione in cui l’eccesso di dinamismo ed effetti cinetici nei disegni ne pregiudicano la comprensione. Il tutto poi appare un po’ pretenzioso e il lettore abituale dei mutanti fatica a pensare che rivelazioni della portata di quelle fatte su queste pagine possano avere un peso reale in futuro, tenendo conto dello status di testata “secondaria” di Marauders.