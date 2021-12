Destiny of X: rivelati gli autori di Immortal X-Men e Marauders

Destiny of X, come sapranno tutti i nostri lettori, è il nuovo evento editoriale che dal 2022 coinvolgerà tutti i personaggi mutanti di casa Marvel: il suo arrivo seguirà la conclusione del crossover Inferno di Jonathan Hickman, Valerio Schiti, Stefano Caselli e R.B. Silva e comporterà il lancio (o rilancio a seconda dei casi) di nove testate regolari.

Fra le tante, che trovate elencate in quest’altro articolo, saranno presenti Immortal X-Men e Marauders, i cui team creativi sono stati finalmente annunciati in via ufficiale.

Immortal X-Men vedrà Kieron Gillen – attuale gestore degli Eterni – tornare nel mondo mutante dell’Universo Marvel, gestendo un roster di protagonisti comprendente storici personaggi quali il Professor X, Emma Frost, Destiny, Mystica, Tempesta, Nightcrawler, Kate Pryde, Colosso, Sebastian Shaw, Exodus e Sinistro. I disegni saranno invece opera di Lucas Werneck, visto di recente in The Trial of Magneto di Leah Williams.

Gillen, che sarà dunque al lavoro su uno dei titoli portabandiera dell’iniziativa, ha descritto la collana come i New Avengers degli Avengers, facendo capire che seguiranno un po’ la traiettoria della recente run dei Vendicatori di Jonathan Hickman, con due serie parallele che racconteranno di base la stessa storia, concentrandosi però su aspetti differenti della squadra.

Promossa dalla Marvel stessa come “una serie ambiziosa come nessun’altra di quelle che sono venute prima nella storia degli X-Men”, Immortal X-Men debutterà con la prima uscita statunitense il 30 marzo 2022, puntando i riflettori sui leader Krakoani. Lo scrittore ha dichiarato: “Questa è la serie di Krakoa, e del suo Consiglio Silente, con tutte le sue grida soffocate.

Riguarda un gruppo di persone, alcune delle quali sono convinte di essere dentro a West Wing, mentre altre ancora hanno dei design in stile House of Cards, con almeno uno che sa di essere in Veep.

Ci sono grandi idee, politica, combattimenti e moda, bugie, creazione e distruzione, tutti raccontati per mezzo dei canovacci più feroci possibili, nel tempo e nello spazio.”

Passando ora a Marauders, Tini Howard cederà il ruolo di writer a Steve Orlando, che assieme alla disegnatrice Eleonora Carlini (Batgirl, Harley Quinn) porterà avanti le avventure del Capitano Kate Pryde e dell’Hellfire Trading Company.

Il primo numero uno di questa nuova gestione uscirà sempre il 30 marzo. Due mesi prima, il dodici gennaio, verrà preceduto da un Annual con cui Orlando porrà le basi per il suo ciclo.

Il team raggrupperà la già citata Pryde, Bishop, Psylocke, Daken, Aurora, Tempo e un nuovo mutante introdotto di recente nel one-shot Marvel’s Voices: Pride #1, ovvero Somnus.

A seguire trovate anche le dichiarazioni ufficiali di Steve Orlando. Per quanto riguarda le notizie sugli altri fumetti di Destiny of X, vi invitiamo a restare sintonizzati.

“Prendere il timone della serie dei Marauders è a mani basse il momento più eccitante della mia carriera, specialmente dal momento che è la mia primissima ongoing che non riguarda solo Krakoa, ma la Marvel in generale.

Direttamente dalle avventure già incredibili del team come parte dell’Hellfire Trading, il nuovo gruppo di Marauders di Kate Pryde non si fermerà davanti a nulla per trarre in salvo i mutanti in via d’estinzione — e per andare sempre dove c’è bisogno di loro, e non dove sono ricercati. Al salvataggio dei mutanti, da dovunque parta la chiamata!”

Acquista la complete collection di House of X e Powers of X pubblicata da Panini Comics!