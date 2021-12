X-Men: annunciate le nove serie di Destiny of X

Una serie di teaser pubblicati sui vari profili social della Marvel ci ha condotti alla rivelazione dell’ennesima rivoluzione mutante che, dopo l’evento Inferno sceneggiato da Jonathan Hickman, andrà a offrire ai lettori il lancio di nuove serie, l’ingresso di nuovi autori, nuovi status quo per i personaggi e, soprattutto, l’inaugurazione di quella che viene definita come la seconda Era Krakoana degli X-Men.

L’atteso cambiamento avverrà oltreoceano a partire dalla primavera dell’anno prossimo. La nuova direzione editoriale si intitolerà Destiny of X e, in base a quanto annunciato col teaser ufficiale di Leinil Francis Yu e Sunny Gho che trovate a seguire, comprenderà ben nove titoli a fumetti, ovvero Immortal X-Men, Marauders, X-Force, Knights of X, X-Men, Legion of X, Wolverine, New Mutants e X-Men Red.

Pochi i dettagli che attualmente abbiamo a disposizione: quel che è certo è che X-Men, X-Force, New Mutants e Wolverine proseguiranno i loro cicli attuali, implementando tuttavia vari cambiamenti e imboccando nuove direzioni.

Marauders verrà affidata alle sapienti mani dello scrittore Steve Orlando, che avvierà la sua gestione con un Annual disegnato dall’artista Crees Lee in uscita nel 2022. Fra l’altro in quell’albo speciale faranno ritorno due vecchie nemesi degli X-Men 2099, alimentando le voci che vorrebbero l’autore statunitense al timone di un altro rilancio della popolare linea futuristica di casa Marvel.

Come fa notare il sito Games Radar, Legion of X sembrerebbe invece un sequel della miniserie Way of X incentrata su Nightcrawler e sulla sua nuova squadra, i Legionari.

Per quanto riguarda X-Men Red, è il titolo di una recente testata dei Figli dell’Atomo di Tom Taylor lanciata subito dopo il ritorno in vita di Jean Grey in Phoenix Resurrection.

Questa volta quel “Red” potrebbe riferirsi ad Arakko, l’isola senziente apparsa per la prima volta in Powers of X che è conosciuta anche come “Pianeta Rosso”.

Fra le grandi assenze notiamo l’Excalibur di Tini Howard e lo SWORD di Al Ewing: non è certo se termineranno la loro corsa o se, con Destiny of X, cambieranno forma e diventeranno una delle nuove serie in arrivo.

Il coordinatore editoriale degli X-Men, Jordan D. White, ha dichiarato: “Il viaggio dell’Era Krakoana è lungi dall’essere concluso!

Il nostro piano a lungo termine su cui i nostri autori stanno lavorando nella nostra camera di consiglio segreta ha appena cominciato a concretizzarsi.

Con il riempimento dei due seggi vuoti del consiglio, il Reign of X si è concluso, ed è giunto il momento per la razza mutante di raggiungere il proprio destino!”

Maggiori informazioni arriveranno online entro questo mese, quando usciranno le anteprime dei fumetti di marzo 2022.

Scopri come la nuova era degli X-Men è cominciata: recupera la complete edition dibHouse of X e Powers of X!