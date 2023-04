Secret Invasion arriva il 21 giugno su Disney+: il trailer

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Secret Invasion, ufficializzando la data del 21 giugno come giorno in cui il primo episodio verrà rilasciato su Disney+.

All’inizio della giornata di ieri la Marvel ha rilasciato dapprima un nuovo poster di Secret Invasion che confermava la data di uscita della serie Disney+, e più tardi durante il Sunday Night Baseball su ESPN è stato trasmesso il nuovo trailer che illustra il rapporto di Fury con l’agente speciale Sonya Falsworth (Olivia Colman), il motivo per cui non contatterà gli Avengers in merito alla nuova minaccia Skrull sulla Terra che sarà, secondo le parole dello stesso Fury alla fine del trailer, “un’ultima battaglia” per l’eroe.

La serie si ispira all’omonimo evento Marvel del 2008 scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Leinil Francis Yu, in cui gli Skrull – una razza aliena mutaforma – invadono la Terra sostituendosi a eroi e personaggi chiave. Gli Skrull hanno fatto il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe in Captain Marvel (2019) e da allora sono apparsi nel film Spider-Man: Far From Home (2019) e nella serie WandaVision di Disney+.

La scena post-credits di Far From Home ha rivelato che l’agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill (Cobie Smulders) è stata uno Skrull per un tempo imprecisato nel MCU, così come Fury, il cui ruolo sulla Terra è stato assunto dal leader Skrull Talos (Ben Mendelsohn) mentre lui era nello Spazio. A giugno Jackson tornerà ad interpretare Fury in Secret Invasion, mentre Smulders e Mendelsohn riprenderanno i rispettivi ruoli di Hill e Talos. Anche gli attori Don Cheadle e Martin Freeman appariranno nella serie, riprendendo i loro ruoli nel MCU rispettivamente di War Machine/Col. James “Rhodey” Rhodes e dell’ex agente della CIA Everett Ross, come si era già visto nel precedente trailer.

Mentre Colman interpreterà l’agente Falsworth, il personaggio di Emilia Clarke in Secret Invasion è stato rivelato essere lo Skrull G’iah, la figlia adulta di Talos precedentemente vista da bambina in Captain Marvel.

Jackson ha confermato il ruolo di Clarke e ha rivelato che gli Skrull invadono la Terra in Secret Invasion a causa delle promesse non mantenute di Fury. “[Fury] ha detto agli Skrull che stava cercando di trovare loro un posto dove vivere”, ha dichiarato Jackson. “Ha promesso loro che avrebbero trovato un pianeta o un posto dove poter stare. E non sta andando molto bene”. Guidati da Gravik, il nuovo villain Skrull interpretato dall’attore Kingsley Ben-Adir, un gruppo di Skrull radicalizzati sta lavorando per conquistare il pianeta con la forza, sostituendosi a figure politiche chiave.