Secret Invasion: il trailer e le prime indicazioni sulla trama

Nel corso del D23 Expo i Marvel Studios hanno rivelato il primo trailer di Secret Invasion, la miniserie evento che approderà su Disney+ nei primi mesi del 2023.

La serie vede il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e di Cobie Smulders in quelli di Maria Hill, ma non solo: nel trailer li vediamo all’opera per scongiurare la “Secret Invasion”, l’invasione segreta portata avanti dagli Skrull, alieni mutaforma che abbiamo già incontrato in Captain Marvel.

In quel film, ambientato negli anni ‘90, avevamo fatto la conoscenza di una frangia benevola di Skrull, capitanati da Talos (Ben Mendelsohn), che qui ritroviamo come alleato di Fury.

Ma a quanto pare ci sono molti altri Skrull con intenzioni più minacciose, il cui capo è Gravik (interpretato da Kingsley Ben-Adir).

Nel cercare di contrastare un nemico che può assumere qualsiasi fattezza e che può essersi infiltrato ai più alti livelli della sicurezza terrestre, Fury dovrà vedersela con numerosi personaggi, tra cui l’agente speciale britannico Sonya Falsworth, interpretata da Olivia Colman. Se il cognome vi suona familiare, è perché in Captain America: Il Primo Vendicatore avevamo incontrato il suo antenato James Montgomery Falsworth, uno degli Howling Commandos che combattevano al fianco di Bucky e Cap.

Nei fumetti, in realtà, Falsworth non era un membro dei Commandos ma il supereroe noto come Union Jack, manto passato poi anche a suo figlio per un certo periodo, mentre la figlia Jacqueline è la supereroina dotata di super velocità e poteri vampirici nota come Spitfire.

Dal trailer vediamo poi la presenza di James Rhodes, alias War Machine: il personaggio interpretato da Don Cheadle sarà poi il protagonista di Armor Wars, la serie incentrata sulla tecnologia Stark che seguirà direttamente gli eventi di Secret Invasion.

Inoltre c’è il misterioso personaggio interpretato da Emilia Clarke, di cui al momento non si sa ancora nulla, che vediamo in una situazione di tensione minacciare qualcuno con una pistola.

Le informazioni sono ancora abbastanza scarse, ma come ha sottolineato lo stesso Don Cheadle intervistato al D23 Expo: “La gente sta facendo il suo lavoro: si chiama “Secret Invasion”, non “Spoiler Invasion”!”