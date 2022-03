Rivelata l’identità di Emilia Clarke in Secret Invasion?

Le ultime voci dal set di Secret Invasion sembrano finalmente sollevare il velo sul mistero del personaggio interpretato da Emilia Clarke.

Sebbene durante la sua produzione siano state catturate molte foto e video dal set, gran parte di Secret Invasion è rimasta avvolta nel segreto. Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Cobie Smulders stanno tutti riprendendo i rispettivi ruoli nel MCU nella serie che arriverà in streaming su Disney+ tra fine 2023 e inizio 2024, ma si sa ancora ben poco su chi interpreterà il resto del cast in questo thriller incentrato sulla paranoia.

Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald e Killian Scott sono stati tutti scritturati per ruoli sconosciuti, ma nessun membro del cast ha attirato tanto interesse e generato tante speculazioni come Emilia Clarke. Le teorie dei fan l’hanno vista come tutti, da Jessica Drew ad Abigail Brand, ma ora una voce da una fonte che si è dimostrata affidabile in passato punta in una direzione diversa. Per quanto si tratti di una voce non confermata, è meglio inserire un avviso di spoiler dato che potrebbe essere uno dei punti chiave della trama.

ATTENZIONE: POSSIBILE SPOILER SU SECRET INVASION

Secondo il famoso insidere di Reddit e Twitter My Time to Shine Hello, Emilia Clarke interpreta un personaggio che ha avuto un ruolo importantissimo nell’evento a fumetti Secret Invasion su cui si baserà la serie in streaming.

Emilia Clarke is playing Veranke pic.twitter.com/LYe2dT8jli — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 22, 2022

Nei fumetti, Veranke era una principessa Skrull e la mente dell’invasione Skrull della Terra. Veranke ha impersonificato a lungo Jessica Drew, alias Spider-Woman, e ha usato questa identità per seminare discordia tra gli Avengers nel periodo precedente l’invasione.

Le riprese dal set del Regno Unito hanno mostrato che il personaggio di Clarke aveva una certa familiarità con Maria Hill, ma mostravano anche che apparentemente lavorava con lo sconosciuto villain Skrull interpretato Ben-Adir, quindi mentre la sua identità di Veranke è importante, è solo metà della storia. L’identità del personaggio umano che ha scelto per simulare si rivelerà altrettanto importante per la trama di Secret Invasion, che sembra destinata in streaming nel 2023.