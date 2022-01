Secret Invasion: le prime foto di Emilia Clarke e Samuel L. Jackson sul set

Secret Invasion, la serie Marvel Studios con Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders e Ben Mendelsohn è in fase di riprese a Leeds, nel Regno unito. Nel corso del week-end sono trapelate numerose foto e video dal set che indicano come tutti i protagonisti annunciati siano stati al lavoro sulle stesse scene.

Sono infatti state diffuse su Twitter foto e video di Samuel L. Jackson, che interpreta Nick Fury con un nuovo look più “vissuto”, con lunga barba bianca e senza più benda sull’occhio, che era già stato anticipato durante il Disney+ Day lo scorso novembre. Fury è stato visto l’ultima volta nel Marvel Cinematic Universe alla fine di Spider-Man: Far From Home, dove si rivelava che era in missione nello spazio insieme a Maria Hill e che sulla Terra erano stati sostituiti dagli skrull Talos e Soren.

Ma abbiamo visto anche le prime foto e alcuni video sul set di Emilia Clarke, la star di Games of Thrones che interpreta una misteriosa spia con superpoteri non ancora identificata. In queste foto vediamo come il personaggio di Emilia Clarke incontri Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders, in una strada che dovrebbe essere collocata in Russia, secondo l’allestimento del set.

Nelle stesse location compare anche Ben Mendelsohn, l’interprete dello skrull Talos, ma adottando le sue fattezze umane con cui l’abbiamo già visto in Captain Marvel.

Maria Hill sarà anche coinvolta in sequenze d’azione, probabilmente in occasione del suo incontro con il personaggio di Emilia Clarke, dato che vediamo come il reparto make-up applichi del sangue finto sul volto di Cobie Smulders.

Non si sa ancora molto sulla serie se non che dovrebbe arrivare su Disney+ prima dell’uscita nelle sale di The Marvels, il sequel di Captain Marvel previsto per il 17 febbraio 2023, così come non si sa quali siano i ruoli delle new entry, le attrici Emilia Clarke e Olivia Colman in relazione al Nick Fury di Samuel L Jackson e alla “Secret Invasion” che minaccia l’universo cinematografico Marvel.

La serie, attualmente in lavorazione, dovrebbe quindi approdare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.