Secret Invasion – nuovi dettagli sui Personaggi di Emilia Clarke e Olivia Colman!

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Ancora una volta l’attivissimo insider del sito Murphy’s Multiverse: Charles Murphy, ha rivelato che le star di Secret Invasion Emilia Clarke e Olivia Colman interpreteranno entrambe delle spie nella prossima serie in uscita su Disney+. Nello specifico, Clarke interpreterà “una spia con poteri”.

Both spies. Clarke a spy with powers https://t.co/Dl1Piec3IY — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) December 18, 2021

Dopo aver rivelato che la star de Il Trono di Spade presterà in volto ad una misteriosa “spia con i poteri“, Murphy ha ammesso di non conoscere la vera identità di questi due personaggi:

“Per quanto riguarda i ruoli di Olivia Colman e di Emilia Clarke: non ho idea dell’identità dei loro personaggi. Ho visto che quello che ho detto su Clarke sta già circolando online. Ma non so chi stia interpretando. Non mi è mai stato fornito il nome del personaggio.”

Secret Invasion! – anticipazioni

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.

Acquista il Fumetto di Secret Invasion!