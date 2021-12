I Am Groot – la Disney e James Gunn confermano che la serie animata uscirà nel 2022!

Il franchise dei Guardiani della Galassia è stato pianificato per alcune importanti espansioni negli anni a venire, che si presentano in più forme rispetto solo al tanto atteso Guardiani della Galassia Vol. 3 prodotto dai Marvel Studios. Insieme con lo Speciale di Natale che verrà girato in concomitanza con il Film, la Marvel si sta muovendo anche su Disney+ su una serie animata incentrata su Baby Groot, semplicemente intitolata I Am Groot.

Tramite un video promozionale su Twitter, Disney+ ha confermato che lo spin-off animato dei Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, I Am Groot, uscirà nel 2022.

Ecco il Video:

2022 can’t come soon enough! See what's in store for @DisneyPlus and get excited to stream all these and more next year. pic.twitter.com/WshFFdBBGm — Disney (@Disney) December 16, 2021

Anche lo stesso Regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha confermato che lo Show debutterà nel 2022:

Nel video possiamo vedere diversi titoli dell’MCU fra cui Ms. Marvel (Estate 2022), Moon Knight e She-Hulk. Come specificato da Disney nello stesso video promozionale, la lista di prodotti mostrati non è esaustiva: infatti mavano all’appello serie che dovrebbero debuttare proprio nel 2022 come le già annunciate What If…? (seconda stagione), Secret Invasion e Guardiani della Galassia: Lo Speciale di Natale, oltre al rumoreggiato speciale di Halloween su Werevolf By Night.

I Am Groot! Di cosa parla?

Ancora non abbiamo moltissime notizie sulla serie. Al Disney+ Day 2021, la Marvel ha regalato ai fan un logo aggiornato per lo spettacolo insieme a un nuovo sguardo a Baby Groot che sfoggia un’epica acconciatura. Confermata anche la notizia che Kirsten Lepore sarà la Regista e la Produttrice Esecutiva lo spettacolo.

