Primo sguardo al look di Kang il Conquistatore di Jonathan Majors grazie ad una foto dal merchandising di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania – il primo sguardo a Kang il Conquistatore?

Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei Villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore. Diretto Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà al cinema il 17 Febbraio 2023.

The Cosmic Circus ha mostrato una sorta di Promo Art di Ant-Man and the Wasp: Quantumania stampata su una maglietta ed indossata da uno stuntman che in precedenza ha lavorato con i Marvel Studios per il Film dato che le riprese sono finite da qualche settimana, dando potenzialmente ai fan una prima occhiata a Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors.

L’immagine mostra un casco di Ant-Man rotto e il suo riflesso sembra presentare il design MCU del cattivo che viaggia nel tempo.

Ecco le immagini:

Ovviamente potrebbe essere niente di ufficiale, dato che per i membri della Crew possono essere stati utilizzati a volte delle fan art o delle immagini da precedenti Film, come è successo nel caso di Andrew Garfield per Spider-Man: No Way Home.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania!

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

Hai mai visto Ant-Man & The Wasp?