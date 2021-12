Sony rilascia online I character poster ufficiali in versione internazionale di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home – ecco i nuovi Characters Poster dei villain

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

La campagna Marketing del Film è entrata nel vivo e adesso sono stati rilasciati i nuovi poster internazionali di Spider-Man: No Way Home con il trio di cattivi dal Multiverso. E cioè Dottor Octopus (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) ed Electro (Jamie Foxx).

Ecco i Poster:

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.