Secret Invasion – Cobie Smulders ritornerà nei panni di Maria Hill nella Serie TV!

Secret Invasion, la serie dei Marvel Studios in sviluppo per Disney+, includerà anche Cobie Smulders come Maria Hill.

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Secondo Deadline, l’attrice Cobie Smulders riprenderà il ruolo di Maria Hill nella serie Secret Invasion su Disney+ del prossimo anno. La Smulders si unisce a un cast di attori famosi del MCU come Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, oltre a nuovi arrivati come Olivia Colman, Emilia Clarke e Christopher McDonald.

Secret Invasion sarà la settima apparizione dell’attrice nei panni di Maria Hill dopoThe Avengers, The Winter Soldier, Age of Ultron, Infinity War, Endgame e Spider-Man: Far From Home. Il personaggio è stato visto l’ultima volta in Spider-Man: Far From Home del 2019.

Secret Invasion! – anticipazioni

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.

