Ant-Man And The Wasp: Quantumania – Bill Murray farà parte del cast?

Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore.

Un nuovo elenco del cast su Mandy.com , tramite il sito Cosmic Circus, ha mostrato che una foto della controfigura di Bill Murray per Ghostbusters, è stata scelta per la produzione di “Dust Bunny“,il titolo provvisorio di Marvel’s Ant-Man And The Wasp: Quantumania. Mandy si è fatto conoscere anche per essere un sito che anticipa alcune connessioni tra vari progetti, proprio grazie alle segnalazioni di lavori per gli attori su vari progetti.

Naturalmente la presenza di Murray potrebbe essere una possibilità dato che non è stata ancora smentita, ma allo stesso tempo vi invitiamo come sempre a non prenderla alla lettera dato che non c’è stata una conferma allo stesso modo. In ogni caso vi terremo informati.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania!

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

