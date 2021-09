Ant-Man And The Wasp: Quantumania – Kathryn Newton si sta preparando per il ruolo di Cassie Lang.

Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore.



La star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Kathryn Newton ha postato su Instagram due nuove foto sulla sua pagina ufficiale stuzzicare i fan col suo lavoro di preparazione per il Film per il ruolo di Cassie Lang.

Ecco le foto:





Kathryn Newton, lo ricordiamo, sarà la terza attrice ad interprete Cassie Lang nel Marvel Cinematic Universe: la figlia di Scott Lang in precedenza aveva già avuto il volto di Emma Fuhrmann, che l’ha interpretata in versione adolescente in Avengers: Endgame (2019), e prima ancora di Abby Ryder Fortson, che a sua volta era stata la Cassie Lang bambina in Ant-Man (2015) e in Ant-Man & The Wasp (2018).

Ant-Man And The Wasp: Quantumania!

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?



Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

