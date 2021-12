Hawkeye – le registe della Serie in trattative con i Marvel Studios per un altro progetto MCU

Le registe di Hawkeye hanno svelato di essere in trattative con i Marvel Studios per dirigere un altro progetto dell’MCU.

Il 24 Novembre scorso sulla piattaforma di streaming Disney+, sono andati in onda i primi due episodi della tanto attesa Serie TV su Occhio di falco intitolata: Hawkeye.

In un’intervista con Comicbook, le registe di Hawkeye Bert & Bertie, hanno rivelato di essere in trattative con i Marvel Studios per dirigere un altro progetto MCU.

“Penso dipenda da qualunque cosa richieda la storia. Abbiamo amato girare le scene action. Ci è piaciuto assicurarci che la storia umana fosse al centro dell’azione. E che dipendesse dai personaggi… C’è un meraviglioso livello di realismo in Hawkeye e penso che cercheremo sempre di tenere un personaggio con i piedi per terra, a prescindere che si tratti del mondo umano o che si vada in un’altra parte dell’Universo. Sarebbe quello il nucleo del nostro lavoro.”

Anche se i dettagli riguardanti questo progetto sono ancora top-secret, le registe hanno assicurato che cercheranno di mantenere i personaggi realistici e con i piedi per terra come nello show.

Hawkeye – trama e cast

Hawkeye, è scritta da Jonathan Igla (Mad Men) e diretta da diversi registi tra cui Bert & Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Staten Island Summer), vedrà il ritorno nel cast naturalmente di Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton (Jack Duquesne), Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Zahn McClarnon (William Lopez), Carlos Navarro e Brian D’Arcy James di cui ancora non si conoscono i ruoli.