Thor: Love and Thunder – Michael Giacchino sarà il compositore del Film diretto da Taika Waititi!!

Thor: Love and Thunder THOR: LOVE AND THUNDER – MICHAEL GIACCHINO REALIZZERÀ LA COLONNA SONORA DEL FILM DI TAIKA WAITITI! BOLDY9 DICEMBRE 2021 FILM0 COMMENTS 0 Il celebre compositore Michael Giacchino realizzerà anche le colonne sonore di Thor: Love and Thunder.

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor.

Il compositore Michael Giacchino ha annunciato su Twitter che scriverà la colonna sonora di Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios. Questo segnerebbe il quinto Film dell’MCU che ha composto dal 2016, comprendendo: Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home.

Ecco il Tweet:

“Io che afferro il mio prossimo incarico… #ThorLoveAndThunder.”

Questo fa di Giacchino il compositore che ha lavorato a più progetti MCU di qualsiasi altro compositore. Si accingerà a battere Alan Silvestri, che ha scritto le colonne sonore per Captain America: The First Avenger, The Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

Recupera Thor: Ragnarok in DVD!