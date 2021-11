Thor: Love and Thunder – Chris Hemsworth e Natalie Portman nelle nuove foto dai Reshoots

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo i Reshoots proprio in questo momento.

L’utente di Twitter @NaberriePower ha condiviso le foto del set di Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios con Chris Hemsworth nei panni di Thor, Natalie Portman nei panni di Jane Foster e il regista Taika Waititi. Sia Hemsworth che la Portman indossano parrucche che ricordano il loro aspetto in Thor: The Dark World del 2013, indicando che queste scene potrebbe essere per una scena di flashback nel Sequel del 2022.

Ecco le Foto:

More pics of Chris Hemsworth, Taika Waititi and Natalie Portman from the Thor Love and Thunder set in Los Angeles.

Even though it's just for a flashback scene, it's good to see him with his long TDW wig again 😊 pic.twitter.com/6QlPdVLkP5 — Mighty Foster (@NaberriePower) October 30, 2021

Natalie Portman indossa una parrucca dai capelli più lunghi insieme a una maglietta e pantaloni della tuta “New York“. Le due immagini in basso mostrano l’attrice sul set prima di indossare il suo costume, con i capelli notevolmente più corti rispetto al suo aspetto sullo schermo:

Okay, they are 100% filming a flashback scene for Thor Love and Thunder. Natalie Portman always had short hair in the other scenes for the movie, but now she's wearing a wig from TDW.#thorloveandthunder #janefoster pic.twitter.com/HJoazEDzMz — Mighty Foster (@NaberriePower) October 30, 2021

Queste immagini provengono tutte da un recente Reshoots a Los Angeles, in California, che è stata ipotizzata essere una scena di flashback.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

Recupera Thor: Ragnarok in DVD!