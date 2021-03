Il sito The Illuminerdi, che in passato è stato molto attivo sugli scoop per quanto riguardava le produzioni Marvel Studios, adesso fa sapere che gli stessi Studios, attualmente stanno sviluppando un nuovo film basato sugli X-Men dal titolo provvisorio The Mutants.

Come è ben noto, adesso il Marvel Cinematic Universe è entrato all’inizio della cosiddetta ‘Fase 4’ con la serie TV WandaVision che si concluderà proprio oggi con l’ultimo episodio trasmesso su Disney+, prima che altre serie e altri film arrivino lungo tutto il 2021.

Anche il 2022 ha un paio di titoli confermati, dopodiché il futuro dell’MCU diventa tutt’altro che certo. Per fortuna i fan sono a conoscenza, che dopo quella data (probabilmente nel 2023), ci sono 2 progetti importanti in arrivo; il primo è il terzo film sui Guardiani Della Galassia di James Gunn, e l’altro è l’attesissimo reboot dei Fantastici 4 diretto da Jon Watts (Spider-Man: Homecoming; Spider-Man: Far From Home).

Dopo l’acquisizione di Fox da parte di The Walt Disney Company, si attendevano notizie, che sono arrivate per l’appunto con il titolo sulla prima famiglia Marvel dando così via al debutto all’interno del Marvel Cinematic Universe, di quelle proprietà che prima erano di proprietà Fox. L’altro gruppo importante che la Marvel ha riavuto i diritti indietro sono proprio gli X-Men, che fino ad ora non s’è n’è parlato molto.

L’unico progetto confermato che può riguardare i mutanti è il Deadpool 3 di Ryan Reynolds, che in questo momento si trova alle prime fasi di sviluppo. Fino ad ora, grazie al sito The Illuminerdi che ha ottenuto la notizia dalle sue fonti.

I Mutanti stanno arrivando nell’MCU!

Dopo una dozzina di film realizzati e prodotti dalla 20th Century Fox, i mutanti della Marvel Comics, prenderanno il loro giusto posto all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Con poche informazioni a riguardo sul progetto, è difficile stabilire se prima verranno presentati alcuni degli X-Men in altri Film dello studio, o se verranno introdotti come squadra già formata all’interno del Film stesso.

Certo è entusiasmante sapere che almeno un progetto sul gruppo è in via di sviluppo attivo. Kevin Feige (Presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment), negli ultimi 2 anni ha menzionato solo di rado gli X-Men dopo l’acquisizione Disney/Fox, sebbene l’inclusione della squadra all’interno dell’MCU fosse cosa già scontata.

Speriamo di ricevere più informazioni e conferme sul progetto in futuro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

